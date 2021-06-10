«Спутник V» не доведет до Киева. Украина не хочет пускать в страну привитых российской вакциной

Украинские пограничники отказались признавать справки о вакцинации «Спутником V».
«Такой документ [о вакцинации «Спутником V»] не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — сообщается 10 июня на сайте пограничной службы Украины.
Пограничники отметили, что в последние два месяца «наблюдаются случаи», когда на территорию Украины пытаются въехать иностранцы, прошедшие вакцинацию от COVID-19 российским препаратом.
Погранслужба соседней страны признает документы о вакцинации препаратами, которые признаны ВОЗ. Кроме того, иностранцы могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
В марте на Украине официально отказались от «Спутника V», а украинцев стали прививать индийской «Ковишилд» (аналог AstraZeneca). При этом украинский президент заявил, что его страна будет закупать только «безопасные вакцины мировых производителей». Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, в свою очередь, просил у президента РФ Владимира Путина поставить именно «Спутник V». Сам он уже привился.