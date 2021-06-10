«Спутник V» не доведет до Киева. Украина не хочет пускать в страну привитых российской вакциной

Украинские пограничники отказались признавать справки о вакцинации «Спутником V».



«Такой документ [о вакцинации «Спутником V»] не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — сообщается 10 июня на сайте пограничной службы Украины.

Пограничники отметили, что в последние два месяца «наблюдаются случаи», когда на территорию Украины пытаются въехать иностранцы, прошедшие вакцинацию от COVID-19 российским препаратом.

Погранслужба соседней страны признает документы о вакцинации препаратами, которые признаны ВОЗ. Кроме того, иностранцы могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.