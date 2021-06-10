В МВД предложили сделать техосмотр для личных легковых автомобилей добровольным

Министерство внутренних дел предлагает ввести добровольный техосмотр вместо обязательного для личных легковых автомобилей. Соответствующие предложения уже подготовлены. Об этом со ссылкой на главу ГИБДД РФ Михаила Черникова 10 июня сообщает РИА Новости.



Комментируя это предложение, руководитель ГИБДД отметил, что ответственные автолюбители в любом случае заинтересованы в исправности своего автомобиля, а потому их не обязательно принуждать к прохождению ТО. При этом, подчеркнул Черников, инициатива не коснётся автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов.

