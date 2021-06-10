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В МВД предложили сделать техосмотр для личных легковых автомобилей добровольным

Техосмотр для частных легковушек в России могут сделать добровольным

Министерство внутренних дел предлагает ввести добровольный техосмотр вместо обязательного для личных легковых автомобилей. Соответствующие предложения уже подготовлены. Об этом со ссылкой на главу ГИБДД РФ Михаила Черникова 10 июня сообщает РИА Новости.

Комментируя это предложение, руководитель ГИБДД отметил, что ответственные автолюбители в любом случае заинтересованы в исправности своего автомобиля, а потому их не обязательно принуждать к прохождению ТО. При этом, подчеркнул Черников, инициатива не коснётся автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов.

Данный механизм позволит Госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь автобусов и такси, поскольку действующим законодательством предусмотрено участие сотрудников ГИБДД в этой процедуре — ведь зачастую техническая неисправность является сопутствующей причиной ДТП при оказании услуг по перевозке пассажиров и грузов, заметил Михаил Черников.

Ранее «Фонтанка» писала, что МВД выступило категорически против снижения максимальной разрешённой скорости движения в городах до 30 км/ч и уменьшения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч. В ведомстве полагают, что авторы этого предложения думают не о безопасности дорожного движения, а лишь о взимании штрафов.

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Комментарии (7)

Павелко Алексей
Плевать я хотел на ТО - это фикция.Я сам добровольно 2 раза в год перед началом сезона еду на СТО для проверки состояния машины.И так делаю уже не один десяток лет.Водительский стаж 31 год
Torri
А как же тех состояние ржавых ведер с узбеками за рулем которые разваливаются на ходу?
hal9000
По сути техосмотр частники итак уже не проходят лет 20 наверно..буду я ещё доверять какому то дураку свою машину..
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