В МВД предложили сделать техосмотр для личных легковых автомобилей добровольным

Министерство внутренних дел предлагает ввести добровольный техосмотр вместо обязательного для личных легковых автомобилей. Соответствующие предложения уже подготовлены. Об этом со ссылкой на главу ГИБДД РФ Михаила Черникова 10 июня сообщает РИА Новости.
Комментируя это предложение, руководитель ГИБДД отметил, что ответственные автолюбители в любом случае заинтересованы в исправности своего автомобиля, а потому их не обязательно принуждать к прохождению ТО. При этом, подчеркнул Черников, инициатива не коснётся автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов.
Данный механизм позволит Госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров, в первую очередь автобусов и такси, поскольку действующим законодательством предусмотрено участие сотрудников ГИБДД в этой процедуре — ведь зачастую техническая неисправность является сопутствующей причиной ДТП при оказании услуг по перевозке пассажиров и грузов, заметил Михаил Черников.
Ранее «Фонтанка» писала, что МВД выступило категорически против снижения максимальной разрешённой скорости движения в городах до 30 км/ч и уменьшения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч. В ведомстве полагают, что авторы этого предложения думают не о безопасности дорожного движения, а лишь о взимании штрафов.