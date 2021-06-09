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Категорически против. В ГИБДД высказались об идее снизить максимальную скорость движения в городах до 30 км/ч

В МВД считают, что предлагающие снизить скорость в городах до 30 км/ч думают не о безопасности, а о взимании штрафов

Министерство внутренних дел выступает категорически против снижения максимальной разрешённой скорости движения в городах до 30 км/ч и уменьшения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом со ссылкой на главу ГИБДД РФ Михаила Черникова 9 июня сообщает РИА Новости.

По словам Черникова, предлагающие снизить скорость в городах до 30 км/ч думают не о безопасности дорожного движения, а лишь о взимании штрафов.

Напомним, что инициатива о введении ограничений до 30 км/ч в городах обсуждалась в мае на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН. Московская ГИБДД уже поддержала её.

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Комментарии (16)

Litl_m
Вот и дорожные тупни в комментах повылезали. Не умеете ездить или боитесь каждой тени - вперед на автобус!
GermanIvanov
Они нас читают ! :) ... но не до конца.

Сделайте 15 км/час (+20) для всех в ПРАВОМ ряду. Если улица однорядная, то для всех 15 км.ч
Это решит проблему самокатчиков и велосипедистов.
spb7771250
А вот и пошла реакция чиновничков, которые думают только о себе и на перспективу 5 лет максимум. Ничего нового, до самой макушки такие. Они просто не хотят работать, разбирать каждую улицу, определять на каждой максимальную скорость, проектировать проезды-разъезды и так далее... Ну и нештрафуемый в +20 - это стыдоба для великой державы РФ в 21 веке.
П.С. Для скептиков, которые думают, что если поставить на какой-то узкой улице ограничение 30-40, то они никуда не смогут (не успеют) доехать, сообщаю: вы ошибаетесь с точностью до наоборот. Это всё давно посчитано и прекрасно моделируется. Но, конечно, моделируется не потомственными чиновниками, а специалистами.
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