Категорически против. В ГИБДД высказались об идее снизить максимальную скорость движения в городах до 30 км/ч

Министерство внутренних дел выступает категорически против снижения максимальной разрешённой скорости движения в городах до 30 км/ч и уменьшения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом со ссылкой на главу ГИБДД РФ Михаила Черникова 9 июня сообщает РИА Новости.



По словам Черникова, предлагающие снизить скорость в городах до 30 км/ч думают не о безопасности дорожного движения, а лишь о взимании штрафов.



Напомним, что инициатива о введении ограничений до 30 км/ч в городах обсуждалась в мае на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН. Московская ГИБДД уже поддержала её.

