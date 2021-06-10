Серьезная авария с мотоциклистом произошла утром 10 июня в Калининском районе Петербурга. Байкер и автомобиль не разъехались на перекрестке, где накануне тяжело пострадала женщина-пешеход. ДТП попало на видео.
Как сообщает «Дорожный инспектор», около 7:20 на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов столкнулись мотоцикл и автомобиль Renault Duster. На записи с камеры наблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что байкер ехал по Тихорецкому со стороны проспекта Науки прямо, а водитель «Рено» — в противоположном направлении и поворачивал налево на Светлановский.
В результате мотоцикл влетел кроссоверу в переднюю пассажирскую дверь. Как сообщают в сообществе «Мотосолидарность официальная страница», 59-летний байкер получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Всеволода, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом лопатки и ушиб таза.
Утром 9 июня на этом же перекрестке, только на регулируемом пешеходном переходе, автомобиль сбил женщину. ДТП попало на видео. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.