Серьезная авария с мотоциклистом произошла утром 10 июня в Калининском районе Петербурга. Байкер и автомобиль не разъехались на перекрестке, где накануне тяжело пострадала женщина-пешеход. ДТП попало на видео.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 7:20 на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов столкнулись мотоцикл и автомобиль Renault Duster. На записи с камеры наблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что байкер ехал по Тихорецкому со стороны проспекта Науки прямо, а водитель «Рено» — в противоположном направлении и поворачивал налево на Светлановский.