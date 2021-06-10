FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Мотоциклист вмял пассажирскую дверь «Дастеру» на перекрестке Тихорецкого и Светлановского

Мотоциклист тяжело пострадал в ДТП с автомобилем в Петербурге

ПоделитьсяПоделиться

Серьезная авария с мотоциклистом произошла утром 10 июня в Калининском районе Петербурга. Байкер и автомобиль не разъехались на перекрестке, где накануне тяжело пострадала женщина-пешеход. ДТП попало на видео.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 7:20 на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов столкнулись мотоцикл и автомобиль Renault Duster. На записи с камеры наблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что байкер ехал по Тихорецкому со стороны проспекта Науки прямо, а водитель «Рено» — в противоположном направлении и поворачивал налево на Светлановский.

В результате мотоцикл влетел кроссоверу в переднюю пассажирскую дверь. Как сообщают в сообществе «Мотосолидарность официальная страница», 59-летний байкер получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Всеволода, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом лопатки и ушиб таза.

Утром 9 июня на этом же перекрестке, только на регулируемом пешеходном переходе, автомобиль сбил женщину. ДТП попало на видео. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Guest1234
Оба хороши. Даже на машине не надо лететь в подобном случае, так как очевидно, что из-за автобуса кто-то может в поворот выехать. А на мотоцикле - и подавно, там цена ошибки во много раз выше. Если уж хотелось так лететь, надо было хотя бы сильно правее принять, чтобы была возможность его раньше заметить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний