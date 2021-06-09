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ДТП на Светлановском попало на видео: женщина решила не ждать на островке безопасности, но ее пропустили не все

Автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу на красный в Петербурге

Обстоятельства серьезного ДТП с пешеходом, произошедшего утром 9 июня в Калининском районе Петербурга, проясняет камера видеонаблюдения.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-167992610_129929" class="io-leave-page _" target="_blank">«Дорожный инспектор»</a>
Скриншот видео из группы «Дорожный инспектор»
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Как уточняет «Дорожный инспектор», около 7:20 на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов 50-летний водитель Chevrolet сбил 49-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемой «зебре» на красный сигнал светофора. На записи с камеры видно, что переходить потерпевшая начала на разрешающий сигнал, но когда она дошла до островка безопасности, уже загорелся зеленый автомобилистам. Однако ждать женщина не стала и пошла дальше. Первые два ряда ее пропустили, а водитель в крайнем тормозить не стал.

В результате ДТП женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-167992610_129929" class="io-leave-page _" target="_blank">«Дорожный инспектор»</a>
Скриншот видео из группы «Дорожный инспектор»

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Комментарии (15)

MuCephei_88
Водила не прав, конечно, стоило притормозить хотя бы немного.
Но у пешехода поди вообще аутизм идти на красный и даже не смотреть в сторону авто.
185796512
пешеход забыла в какой стране живет, на зеленом пешеходов сбивают, а идти так беспечно на красный...
blackcatwhitecat
Странно, как она до своих лет то дожила, так безмятежно шагая под колеса.
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