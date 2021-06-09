Как уточняет «Дорожный инспектор», около 7:20 на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов 50-летний водитель Chevrolet сбил 49-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемой «зебре» на красный сигнал светофора. На записи с камеры видно, что переходить потерпевшая начала на разрешающий сигнал, но когда она дошла до островка безопасности, уже загорелся зеленый автомобилистам. Однако ждать женщина не стала и пошла дальше. Первые два ряда ее пропустили, а водитель в крайнем тормозить не стал.
В результате ДТП женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.