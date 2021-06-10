FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

В Петербурге обвиняемым стал еще один сотрудник транспортной полиции, который превысил полномочия во время задержания

СК на транспорте по СЗФО задержал оперативника транспортной полиции по делу об избиении мужчины

Спустя два месяца в деле о превышении должностных полномочий сотрудниками транспортной полиции появился третий фигурант. К инспектору охраны общественного порядка и сотруднику конвойного отдела присоединился оперативник уголовного розыска.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте 10 июня, как и коллеги, он обвиняется в том, что 29 марта 2021 года у дома 9 в деревне Дранишники Всеволожского района области произвел задержание, без достаточных к тому оснований, мужчины. Задержанного били по голове и туловищу, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции по СЗФО, оперативника Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в результате работы отдела собственной безопасности управления.

Двое его коллег уже уволены из ОВД по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

«В отношении одного из сотрудников проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. В случае подтверждения противозаконных действий сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, а его непосредственные руководители — привлечены к ответственности», — сообщает УТ МВД по СЗФО.

В СК уточняют, что в настоящее время оперативнику предъявлено обвинение, проведены очные ставки с его участием, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Фонтанка» писала, что после задержания коллег оперативника уголовного розыска в самом линейном отделе провели обыск. Отметим, что в апреле были задержаны трое: одному из них во время предварительного следствия изменили процессуальный статус.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний