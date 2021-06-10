В Петербурге обвиняемым стал еще один сотрудник транспортной полиции, который превысил полномочия во время задержания

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте 10 июня, как и коллеги, он обвиняется в том, что 29 марта 2021 года у дома 9 в деревне Дранишники Всеволожского района области произвел задержание, без достаточных к тому оснований, мужчины. Задержанного били по голове и туловищу, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

Спустя два месяца в деле о превышении должностных полномочий сотрудниками транспортной полиции появился третий фигурант. К инспектору охраны общественного порядка и сотруднику конвойного отдела присоединился оперативник уголовного розыска.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции по СЗФО, оперативника Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в результате работы отдела собственной безопасности управления.



Двое его коллег уже уволены из ОВД по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.



«В отношении одного из сотрудников проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. В случае подтверждения противозаконных действий сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, а его непосредственные руководители — привлечены к ответственности», — сообщает УТ МВД по СЗФО.

В СК уточняют, что в настоящее время оперативнику предъявлено обвинение, проведены очные ставки с его участием, решается вопрос об избрании меры пресечения.



«Фонтанка» писала, что после задержания коллег оперативника уголовного розыска в самом линейном отделе провели обыск. Отметим, что в апреле были задержаны трое: одному из них во время предварительного следствия изменили процессуальный статус.

