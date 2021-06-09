Ленинградский зоопарк предлагает понаблюдать за первыми шагами детёныша Таймыра и Тайги

Первые шаги детёныша северных оленей Таймыра и Тайги показали в Ленинградском зоопарке. Видеозапись опубликована в Instagram городского зверинца 9 июня.
Выбирая имя для оленёнка, сотрудники питомника решили, что оно должно быть связано с естественным ареалом обитания северных оленей и созвучно с кличками родителей. Свой выбор они остановили на Ямале.
«Сейчас очень интересно наблюдать за отношениями оленихи и её детёныша. Когда Ямалу становится скучно, он начинает скакать кругами вокруг матери, пытаясь привлечь её внимание. А если его проказы утомляют её, то она прячется от него в свой домик. Оленёнок уже достаточно уверенно ходит и даже бегает. Мы желаем нашему малышу расти большим и сильным», — рассказали в Ленинградском зоопарке.
Ранее в городском зверинце показали ещё одного новорождённого обитателя — детёныша кошачьих лемуров. Малыш уже учится лазить по веткам, но не спешит далеко отходить от своей мамы.