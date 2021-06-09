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Метро «Автово» в Петербурге закрывали на вход

Станцию метро «Автово» вечером 9 июня закрыли на вход для проверки бесхозного предмета. Выход при этом оставался открытым. Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фотографию с места событий, а затем об этом сообщила пресс-служба подземки.

Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина
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Позже стало известно, что оставленный неизвестным пассажиром багаж не представляет опасности. «Автово» было недоступно посетителям петербургского метрополитена на вход пять минут — с 20:32 до 20:37.

В справочной службе городской подземки «Фонтанке» сообщили, что станция метро работает в штатном режиме.

Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина

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