Станцию метро «Автово» вечером 9 июня закрыли на вход для проверки бесхозного предмета. Выход при этом оставался открытым. Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фотографию с места событий, а затем об этом сообщила пресс-служба подземки.

Позже стало известно, что оставленный неизвестным пассажиром багаж не представляет опасности. «Автово» было недоступно посетителям петербургского метрополитена на вход пять минут — с 20:32 до 20:37.

В справочной службе городской подземки «Фонтанке» сообщили, что станция метро работает в штатном режиме.