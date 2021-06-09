Уточнение по ситуации в детском лагере «Мечта»

После публикации «Фонтанки» о ситуации в детском летнем лагере «Мечта» под Петербургом, где часть детей буквально оказалась без контроля со стороны взрослых, в редакцию поступило официальное письмо от ООО «Совенок-Тревел», которое также сотрудничает с указанным лагерем и отправляет детей по путевкам с индивидуальной программой.

Как уточнила в письме «Фонтанке» генеральный директор компании, отдыхом детей по «социальным» путевкам «Совенок» не занимается. С лагерем в марте этого года был заключен договор на выделение квоты мест на летних сменах в «Мечте» для организации отдыха детей по отдельной программе. После поступления информации о конфликтной ситуации в детском учреждении «в кратчайшие сроки были приняты меры по разделению программ дабы дети по авторской программе «Приключение Совенка. НестандАрт» не пересекались в течение смены с детьми от других фирм, в том числе детьми по «социальным» путевкам», отметили в компании.