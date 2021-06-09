УЕФА отстранил петербургского арбитра Лапочкина от футбольной деятельности на 10 лет

Причиной стало то, что российский рефери не сообщил о том, что с ним перед матчем отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» связывались некие люди с целью оказать влияние на исход игры. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил петербургского арбитра Сергея Лапочкина на 90 дней.

«Лапочкин отстранён на 10 лет от футбольной деятельности», — цитирует 9 июня «Чемпионат» главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА запретил петербургскому арбитру Сергею Лапочкину заниматься судейской деятельностью до марта 2031 года.

Как заявил Лапочкин в комментарии Sports24, он намерен проконсультироваться с РФС по поводу возможности обжалования решения комитета. «Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», — заявил судья Sport24.

В последний раз Лапочкин работал на матчах еврокубков в прошлом сезоне, отмечает РБК. 40-летний рефери регулярно судит матчи чемпионата России по футболу.

