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Стало известно, за что УЕФА дисквалифицировал петербургского футбольного судью Лапочкина

Рефери из Петербурга Лапочкин не рассказал о попытке подкупа и был отстранен от обслуживания матчей

Раскрыта причина, по которой Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил петербургского арбитра Сергея Лапочкина на 90 дней от футбольной деятельности. Как пишет 15 апреля «Спорт24», решение связано с работой российского рефери на матче отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» – «Бордо».

Европейские футбольные чиновники считают, что перед игрой с Лапочкиным связывались некие люди с целью оказать влияние на исход матча, однако российский судья не сообщил об этом инциденте в УЕФА.

Матч состоялся 26 июля 2018 года и завершился выездной победой «Бордо» со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.

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