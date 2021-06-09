После скандала в детском лагере «Мечта» следственный комитет пришел в администрацию Московского района

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под особый контроль расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в летнем оздоровительном лагере «Мечта» в Ленинградской области.
В рамках расследования проводятся обыски в коммерческих и государственных организациях. Следствие намерено дать оценку работе должностных лиц контролирующих органов, которые допустили лагерь к работе с несовершеннолетними. Как 9 июня сообщил «Фонтанке» глава Московского района Владимир Ушаков, следователи посетили районную администрацию. Их интересовали документы по приобретению путёвок для детей из льготных категорий на летний отдых.
Накануне проверяющие из комитета по образованию Санкт-Петербурга, Следственного комитета и прокуратуры прибыли в лагерь «Мечта» в Мичуринском. Пока прокуратура проверяла административно-хозяйственную часть, следователи опрашивали детей об инциденте с мальчиком и девочкой, которых, по их словам, старшие ребята принуждали к действиям сексуального характера.