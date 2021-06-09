Бум коворкингов продолжается — сегмент растет почти на треть в год

Эксперты подсчитали — рынок растёт почти на треть в год, среди клиентов становится всё больше крупных корпораций, увеличивается и количество знаковых сделок, так что окончания затянувшегося «бума» не предвидится.

По итогам первого квартала количество на рынке гибких пространств Санкт-Петербурга достигло 79 объектов на 7,2 тыс. рабочих мест — это почти на 30% больше, чем годом ранее, и на 5% больше, чем в конце 2020 года. По данным Becar Asset Management, доля коворкингов на рынке по-прежнему составляет менее 1% от общей площади офисов.

Больше половины проектов сейчас сосредоточено в центральной части города. Лидер по количеству коворкингов — Центральный район (21), следом за ним идут Петроградский (15) и Адмиралтейский (9) районы. Неохваченными до сих пор остаются Колпинский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый районы.



Арендные ставки на свободные (без фиксации) места упали на 3,5–6% в зависимости от типа объекта — обычный или специализированный. По сравнению с первым кварталом прошлого года они сократились на 2,5%–5%, в том числе из-за влияния коронакризиса. При этом цены на фиксированные места выросли примерно на 5–6% к январю — марту прошлого года.



Заполняемость держится на уровне последнего квартала прошлого года — 76% и, скорее всего, в ближайшие месяцы не изменится — часть объектов уже забронирована, подписаны предварительные договоры аренды с крупными корпорациями.



— Пока что нет предпосылок для снижения активности в сегменте коворкингов, — считает Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management. — Некоторые объекты по-прежнему открываются в бывших офисах — это один из способов заполнения традиционных бизнес-центров. Петербург — город редевелопмента. Здесь остается еще много мест для создания новых проектов.

