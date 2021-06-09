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Прокуратура Калининского района отказалась считать стрелявшего на овощебазе хулиганом. Мужчину отпустили

Прокуратура Калининского района отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего на овощебазе

Полиция Калининского района, которая с «Перехватом» ловила «БМВ» после заявления о конфликте и стрельбе на овощебазе, вынужденно отпустила стрелка.

Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, 30-летний уроженец Азербайджана, которого задержали после заявления сотрудников складов, был отпущен уже днем 7 июня. За него внезапно вступилась прокуратура района, которая отправила на дополнительную проверку материалы, легшие в основу дела по статье 213 (хулиганство).

Его возбудили в тот же день, 7 июня, после того как в 11 утра силовики выезжали на Калининскую овощебазу. Сотрудники уверяли, что у некоего мужчины случился конфликт с работниками. Одному прилетело в голову. А когда за него вступились коллеги, мужчина вытащил пистолет и сделал два выстрела в воздух. После чего запрыгнул в свой «БМВ» и уехал.

Машину остановили на улице Руставели, а водителя и травматический пистолет, из которого были сделаны выстрелы, увезли в отдел полиции. Следствие не только возбудило дело, но и составило ходатайство в суд об избрании стрелку меры пресечения. Однако до райсуда его так и не довезли.

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Комментарии (7)

montero3
Рафик не виноват!!!
Капитан Очевидность2
извиниться ещё не забыли?
Evil_Dogooder
— Подсудимый, ваше последнее слово?
— Нэт!
— Ну на нэт и суда нэт. Свободен!
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