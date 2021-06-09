Прокуратура Калининского района отказалась считать стрелявшего на овощебазе хулиганом. Мужчину отпустили

Полиция Калининского района, которая с «Перехватом» ловила «БМВ» после заявления о конфликте и стрельбе на овощебазе, вынужденно отпустила стрелка.



Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, 30-летний уроженец Азербайджана, которого задержали после заявления сотрудников складов, был отпущен уже днем 7 июня. За него внезапно вступилась прокуратура района, которая отправила на дополнительную проверку материалы, легшие в основу дела по статье 213 (хулиганство).



Его возбудили в тот же день, 7 июня, после того как в 11 утра силовики выезжали на Калининскую овощебазу. Сотрудники уверяли, что у некоего мужчины случился конфликт с работниками. Одному прилетело в голову. А когда за него вступились коллеги, мужчина вытащил пистолет и сделал два выстрела в воздух. После чего запрыгнул в свой «БМВ» и уехал.

