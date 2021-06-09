Госдума разрешила блокировать сайты без суда, если они огульно обвиняют в преступлениях

Депутаты Государственной думы 9 июня приняли в окончательном чтении закон, который регламентирует внесудебную блокировку сайтов в случае публикации там порочащей информации. Она должна быть связана с совершением преступлений.



Как сообщает сайт парламента, люди, обнаружившие такую публикацию о самих себе, могут обратиться в прокуратуру с заявлением об удалении информации, а в случае отказа владельца ресурса — об ограничении доступа к нему. После получения требования от Генпрокуратуры меры принимает уже Роскомнадзор. Владелец сайта может обжаловать блокировку в суде.