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Госдума разрешила блокировать сайты без суда, если они огульно обвиняют в преступлениях

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о блокировке порочащей информации в Интернете

Депутаты Государственной думы 9 июня приняли в окончательном чтении закон, который регламентирует внесудебную блокировку сайтов в случае публикации там порочащей информации. Она должна быть связана с совершением преступлений.

Как сообщает сайт парламента, люди, обнаружившие такую публикацию о самих себе, могут обратиться в прокуратуру с заявлением об удалении информации, а в случае отказа владельца ресурса — об ограничении доступа к нему. После получения требования от Генпрокуратуры меры принимает уже Роскомнадзор. Владелец сайта может обжаловать блокировку в суде.

В первом чтении закон был принят еще в марте.

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Комментарии (5)

O-o!
за свой сайт переживают, это личное
265982215
осталось только тройки трибунала ввести и вот вам 37й год , товарищи ...
mjaroslav
Начнется ли война блокировок? Потому как на многих опозиционных ресурсах есть обвинения властей в преступлениях, но и на провластных ресурсах есть обвинения опозиции в преступлениях.
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