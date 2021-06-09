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Депутаты Заксобрания выступили в защиту журналиста петербургского «Эха»

Девять депутатов Законодательного собрания Петербурга выступили в защиту журналиста «Эха Петербурга» Арсения Веснина, которого ранее вызвали в Следственный комитет в рамках проверки его поста в блоге на предмет клеветы. Текст с подписями 9 июня опубликовал глава фракции «Яблока» в парламенте Борис Вишневский.

Обращение подписали представители «Яблока», КПРФ, Партии Роста, «Справедливой России». В числе подписантов Борис Вишневский, Михаил Амосов, Максим Резник, Ольга Ходунова, Александр Рассудов, Ирина Иванова, Надежда Тихонова, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

«Хорошо зная Арсения Веснина как известного и высокопрофессионального журналиста, освещающего многие общественно значимые темы, мы заявляем, что рассматриваем попытки инициировать возбуждение уголовного дела в отношении А. Веснина как незаконное преследование за профессиональную журналистскую деятельность, как воспрепятствование его профессиональной деятельности журналиста и как нарушение конституционных гарантий свободы слова, получения и распространения информации», — говорится в обращении.

Парламентарии потребовали прекратить это преследование. Обращение направят в Следственный комитет, прокуратуру, Совет по правам человека при президенте РФ и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Напомним, Веснина вызвали в Следственный комитет в рамках проверки на предмет клеветы его поста в блоге о том, что полицейские якобы отобрали у задержанных во время митинга еду. До конца июня журналист находится в официальном отпуске и не планирует возвращаться в Петербург до его истечения.

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Комментарии (4)

Arkos
Не очень понятно! Допустим выходишь на митинг.. и при этом прихватываешь с собой бутеры ( типа митинг митингом, а обед никто не отменял). Если купил бургер, то с вероятностью 95 % кусну его сразу , хотя бы один разок. Или бургеры впрок приобретались?
Какую еду могли отбирать в полиции , ей Богу не понятно. Мороженное или коку. Возможно укушенный бургер? Кажется ,что журналист малость приукрасил "преступления " сотрудников полиции. Видно хайпануть хотелось Очень!
rumet
как, интересно, полицаи собрались доказывать "клевету"? Мыыы не брааали... - хором помычать?
Или слово полицейских, жравших чужие бигмаки - против слова проитестовавших - заведомо весомей, нажористей?
Владимир Максимов
В смысле, они еду не отобрали - они еду забрали?
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