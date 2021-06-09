Депутаты Заксобрания выступили в защиту журналиста петербургского «Эха»

Девять депутатов Законодательного собрания Петербурга выступили в защиту журналиста «Эха Петербурга» Арсения Веснина, которого ранее вызвали в Следственный комитет в рамках проверки его поста в блоге на предмет клеветы. Текст с подписями 9 июня опубликовал глава фракции «Яблока» в парламенте Борис Вишневский.

«Хорошо зная Арсения Веснина как известного и высокопрофессионального журналиста, освещающего многие общественно значимые темы, мы заявляем, что рассматриваем попытки инициировать возбуждение уголовного дела в отношении А. Веснина как незаконное преследование за профессиональную журналистскую деятельность, как воспрепятствование его профессиональной деятельности журналиста и как нарушение конституционных гарантий свободы слова, получения и распространения информации», — говорится в обращении.



Парламентарии потребовали прекратить это преследование. Обращение направят в Следственный комитет, прокуратуру, Совет по правам человека при президенте РФ и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.



Напомним, Веснина вызвали в Следственный комитет в рамках проверки на предмет клеветы его поста в блоге о том, что полицейские якобы отобрали у задержанных во время митинга еду. До конца июня журналист находится в официальном отпуске и не планирует возвращаться в Петербург до его истечения.

