Депутаты Заксобрания выступили в защиту журналиста петербургского «Эха»

Девять депутатов Законодательного собрания Петербурга выступили в защиту журналиста «Эха Петербурга» Арсения Веснина, которого ранее вызвали в Следственный комитет в рамках проверки его поста в блоге на предмет клеветы. Текст с подписями 9 июня опубликовал глава фракции «Яблока» в парламенте Борис Вишневский.
Обращение подписали представители «Яблока», КПРФ, Партии Роста, «Справедливой России». В числе подписантов Борис Вишневский, Михаил Амосов, Максим Резник, Ольга Ходунова, Александр Рассудов, Ирина Иванова, Надежда Тихонова, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.
«Хорошо зная Арсения Веснина как известного и высокопрофессионального журналиста, освещающего многие общественно значимые темы, мы заявляем, что рассматриваем попытки инициировать возбуждение уголовного дела в отношении
Парламентарии потребовали прекратить это преследование. Обращение направят в Следственный комитет, прокуратуру, Совет по правам человека при президенте РФ и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Напомним, Веснина вызвали в Следственный комитет в рамках проверки на предмет клеветы его поста в блоге о том, что полицейские якобы отобрали у задержанных во время митинга еду. До конца июня журналист находится в официальном отпуске и не планирует возвращаться в Петербург до его истечения.