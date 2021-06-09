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В Сбербанке рассказали о новых мошенниках. Им теперь гораздо сложнее, они стали терпеливыми

Средний чек успешного мошенничества — 8 тысяч рублей, сообщили в Сбербанке

Телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5–5 миллиардов рублей ежемесячно, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, один мошеннический колл-центр осуществляет от 3 до 7 тысяч звонков в сутки. В половине случаев операторы колл-центров не дозваниваются, а срабатывает в итоге только 1 % звонков. По подсчётам ЦБ, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти вдвое (на 88 %) по сравнению с 2019 годом. В 84 % случаев мошенники звонят по телефону.

Информацию о потенциальных жертвах, по словам Кузнецова, мошенники получают через теневой рынок персональных данных. Банк изучил теневой рынок и нашел 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем, на 9 площадках предлагают данные банковских карт. «Стоит отметить, что чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов», — цитирует РИА зампреда правления Сбербанка 9 июня.

В прошлом году Сбербанк отметил уменьшение числа вирусных компьютерных атак на физических лиц, а в последние месяцы и фишинговых сайтов, хотя каждую неделю выявляет около ста таких ресурсов. «Наша платформа аналитической разведки киберугроз сегодня в режиме онлайн определяет фишинговые сайты. Мы за более чем полтора года выявили 16 тысяч таких сайтов в нашей стране. Это огромная цифра, конечно. Сейчас, в апреле-мае, мы зафиксировали некоторое уменьшение их числа, но все равно около ста фишинговых сайтов в неделю мы выявляем», — сказал Кузнецов. Обычно удается добиться блокировки фишинговых сайтов в российской зоне Интернета за полтора-два дня.

При этом сейчас мошенники становятся более терпеливыми. «Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей», — сказал Кузнецов.

В связи с этим, по его словам, появился новый вид преступления под видом трудоустройства на работу. Появляется некий «рекрутер», предлагает высокооплачиваемую работу, долго убеждает соискателя, и в итоге многие верят, что их взяли в хорошую компанию. «Человек сам в течение двух-трёх недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств. Вот такое «терпеливое» мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей», — пояснил зампред правления Сбербанка. Он советует гражданам перепроверять всю сообщаемую информацию (кто и откуда звонит), зайти на официальный сайт компании, позвонить по указанным телефонам, почитать отзывы в Интернете.

Сбербанк активно внедряет технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенниками, что помогает выявлять связи между клиентами, их нетипичные геолокационные перемещения и даже мошеннические группы. По словам Кузнецова, антифрод-система Сбербанка уже научилась останавливать 99 % всего телефонного мошенничества. «Эффективность работы этой системы обусловлена тесным сотрудничеством с операторами связи, также отслеживающими подозрительные звонки, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы», — добавил он.

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Комментарии (4)

f0ntan
В перечислении данных карты нет ничего странного. Налоговая тоже запрашивает данные для перевода вычета (социального, имущественного). Чтобы не быть лохом, нужно внимательно слушать, какие данные они запрашивают. Можно называть данные банка (название, инн, кпп, расчет, корсчет) и номер своего счета в банке, на который переводить деньги. Налоговая запрашивает эти данные. Мошенники же запрашивают номер банковской карты и cvv2 код с обратной стороны карты. Разница есть. Сообщив это, останитесь без денег
rumet
сбер зашевелился .. с пиаром, т.к. все в курсе: обворовывают в основном его клиентов.
При этом как бывает в громоздких конторах "борьба" за сохранность денег клиентов зачастую ударяет по самим клиентам. Пожилую мать погнали получать новую карту, просто потому, что она попыталась стянуть с карты сбера 2т. соц.выплат на другую. СБ даже не позвонили, дозвониться до живого человека по № 900 стало невозможно. Карта якобы скомпрометирована - нужен перевыпуск... Нормальное хамство и произвол, совковый стайл.
WuhanRockCafe
Ежели ты по жизни лох, а по статистике Сбера это каждый сотый, то рано или поздно обнесут.
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