В Сбербанке рассказали о новых мошенниках. Им теперь гораздо сложнее, они стали терпеливыми

Телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5–5 миллиардов рублей ежемесячно, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, один мошеннический колл-центр осуществляет от 3 до 7 тысяч звонков в сутки. В половине случаев операторы колл-центров не дозваниваются, а срабатывает в итоге только 1 % звонков. По подсчётам ЦБ, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти вдвое (на 88 % ) по сравнению с 2019 годом. В 84 % случаев мошенники звонят по телефону.



Информацию о потенциальных жертвах, по словам Кузнецова, мошенники получают через теневой рынок персональных данных. Банк изучил теневой рынок и нашел 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем, на 9 площадках предлагают данные банковских карт. «Стоит отметить, что чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов», — цитирует РИА зампреда правления Сбербанка 9 июня.

В прошлом году Сбербанк отметил уменьшение числа вирусных компьютерных атак на физических лиц, а в последние месяцы и фишинговых сайтов, хотя каждую неделю выявляет около ста таких ресурсов. «Наша платформа аналитической разведки киберугроз сегодня в режиме онлайн определяет фишинговые сайты. Мы за более чем полтора года выявили 16 тысяч таких сайтов в нашей стране. Это огромная цифра, конечно. Сейчас, в апреле-мае, мы зафиксировали некоторое уменьшение их числа, но все равно около ста фишинговых сайтов в неделю мы выявляем», — сказал Кузнецов. Обычно удается добиться блокировки фишинговых сайтов в российской зоне Интернета за полтора-два дня.



При этом сейчас мошенники становятся более терпеливыми. «Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей», — сказал Кузнецов.

В связи с этим, по его словам, появился новый вид преступления под видом трудоустройства на работу. Появляется некий «рекрутер», предлагает высокооплачиваемую работу, долго убеждает соискателя, и в итоге многие верят, что их взяли в хорошую компанию. «Человек сам в течение двух-трёх недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств. Вот такое «терпеливое» мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей», — пояснил зампред правления Сбербанка. Он советует гражданам перепроверять всю сообщаемую информацию (кто и откуда звонит), зайти на официальный сайт компании, позвонить по указанным телефонам, почитать отзывы в Интернете.

