Двух иностранцев задержали по делу о поджоге мигранта в Петербурге

Уголовный розыск Петербурга нашел подозреваемых в поджоге мигранта на юге Петербурга.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июня, опергруппа Пушкинского ОМВД 7 июня, почти по горячим следам, задержала двоих — 27-летнего гражданина Молдовы и 43-летнего гражданина Таджикистана в деревне Верево Гатчинского района области. Их подозревают в том, что в ночь с 5 на 6 июня в доме в поселке Александрово под Пушкином, где несколько мигрантов подрабатывали на стройке, в ходе конфликта они облили бензином 42-летнего гражданина Узбекистана и подожгли.
Пострадавший смог добраться до Киевского шоссе, а там его подобрал мужчина на машине и доставил в травмпункт. Оттуда уже на скорой пострадавшего перевезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Иностранцы задержаны пока на двое суток.