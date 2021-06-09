Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощёчиной. «И ничто меня не остановит»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощёчиной. Об этом со ссылкой на его слова 8 июня пишет Le Dauphine.



«Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю единичным. Это не должно отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства», — сказал Макрон.

По его словам, после произошедшего он продолжил приветствовать людей, которые были рядом с ударившим его человеком. «Я фотографировался вместе с ними, я продолжал и буду продолжать. И ничто меня не остановит», — заключил президент Франции.