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Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощёчиной. «И ничто меня не остановит»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощёчиной. Об этом со ссылкой на его слова 8 июня пишет Le Dauphine.

«Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю единичным. Это не должно отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства», — сказал Макрон.

По его словам, после произошедшего он продолжил приветствовать людей, которые были рядом с ударившим его человеком. «Я фотографировался вместе с ними, я продолжал и буду продолжать. И ничто меня не остановит», — заключил президент Франции.

Макрон подвергся нападению, решив поприветствовать толпу людей в провинции Дром. Он захотел пообщаться с местными жителями, хотя должен был сесть в машину и поехать в ресторан. Мужчина, назвавший себя «анархистом», ударил его по лицу. После этого в ситуацию вмешались охранники первого лица. В результате были задержаны двое человек.

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