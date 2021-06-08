guess 08 Июн 2021 в 23:09 08 Июн 2021 в 23:09

Не ковид ведь, а всего лишь штукатурка. Что шуму то наделали? Партия за это не платила!

А если серьезно, то всем тем чертям, что год сотрясают воздух от мнимой пандемии, на борьбу с которой выделили лярды, которых никто не видел, хорошо бы наконец-то понять, что бороться надо не с гриппом, вреда от которого намного меньше, чем от методов «борьбы» с ним, а заняться реальными делами! Латать город, бороться с действительно опасными заболеваниями. Год коту под хвост по всем фронтам в этой стране! Полное разложение общества, посмотрите на пмэф, полное запущение в медицине по реально косящим россиян болезням, обнищание народа и тд. И все это искусственно создано, искусственно поддерживается и подпитывается из вне. А наши ваньки в думах того и рады прогибаться и выслуживаться под западных боссов. Позор!