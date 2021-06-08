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Страшный сон петербуржца. С фасада дома на Пушкинской на голову женщины упал кусок штукатурки

В центре Петербурга штукатурка упала на голову женщине

Петербуржцы стали свидетелями падения штукатурки с дома 20 на Пушкинской улице в Петербурге. По их словам, фрагмент фасада здания угодил в пешехода.

Подробности произошедшего вечером 8 июня приводятся в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Свидетели происшествия сообщили, что пострадала женщина, которая в момент падения штукатурки шла по тротуару у дома.

«Пострадавшая плакала, текла кровь, на фото она стоит в белых штанах», — также рассказал «Фонтанке» очевидец Виктор.

Как сообщили изданию в пресс-службе администрации Центрального района, по указанному адресу произошло самообрушение штукатурного слоя. В результате травму головы получила 32-летняя женщина, её на скорой помощи доставили в Мариинскую больницу. Врачи оценивают состояние поступившей пациентки как удовлетворительное.

Сейчас на месте происшествия работает аварийная служба Жилкомсервиса № 2 Центрального района. Опасную зону огородили от пешеходов.

По адресу: Пушкинская улица, 20 / Кузнечный переулок, 18 расположен «Дом барона Л.К. фон Таубе с флигелями» постройки XIX века. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, оно включено в соответствующий перечень КГИОП Петербурга.

Ранее под коммунальный «обстрел» на Литейном проспекте в Петербурге попала одинокая «Лада». В районной администрации заверили, что во время работ по устранению потенциально опасного штукатурного слоя легковой автомобиль не пострадал.

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Комментарии (5)

265939450
Автор явно неместный и ненавидит Санкт-Петербург.
guess
Не ковид ведь, а всего лишь штукатурка. Что шуму то наделали? Партия за это не платила!
А если серьезно, то всем тем чертям, что год сотрясают воздух от мнимой пандемии, на борьбу с которой выделили лярды, которых никто не видел, хорошо бы наконец-то понять, что бороться надо не с гриппом, вреда от которого намного меньше, чем от методов «борьбы» с ним, а заняться реальными делами! Латать город, бороться с действительно опасными заболеваниями. Год коту под хвост по всем фронтам в этой стране! Полное разложение общества, посмотрите на пмэф, полное запущение в медицине по реально косящим россиян болезням, обнищание народа и тд. И все это искусственно создано, искусственно поддерживается и подпитывается из вне. А наши ваньки в думах того и рады прогибаться и выслуживаться под западных боссов. Позор!
266054135
Это не штукатурка,это денежки на капремонт падают.
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