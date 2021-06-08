Подробности произошедшего вечером 8 июня приводятся в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Свидетели происшествия сообщили, что пострадала женщина, которая в момент падения штукатурки шла по тротуару у дома.
«Пострадавшая плакала, текла кровь, на фото она стоит в белых штанах», — также рассказал «Фонтанке» очевидец Виктор.
Как сообщили изданию в пресс-службе администрации Центрального района, по указанному адресу произошло самообрушение штукатурного слоя. В результате травму головы получила 32-летняя женщина, её на скорой помощи доставили в Мариинскую больницу. Врачи оценивают состояние поступившей пациентки как удовлетворительное.
Сейчас на месте происшествия работает аварийная служба Жилкомсервиса № 2 Центрального района. Опасную зону огородили от пешеходов.
По адресу: Пушкинская улица, 20 / Кузнечный переулок, 18 расположен «Дом барона Л.К. фон Таубе с флигелями» постройки XIX века. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, оно включено в соответствующий перечень КГИОП Петербурга.
Ранее под коммунальный «обстрел» на Литейном проспекте в Петербурге попала одинокая «Лада». В районной администрации заверили, что во время работ по устранению потенциально опасного штукатурного слоя легковой автомобиль не пострадал.