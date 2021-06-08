Работы по освобождению здания от потенциально опасных элементов в Центральном районе Петербурга задели припаркованную рядом с ним машину. Об этом с места события 8 июня передаёт корреспондент «Фонтанки».
Судя по фотографиям, территория около дома 43 на Литейном проспекте была огорожена сигнальной лентой. Однако в зону работ попал легковой автомобиль «Лада». От летящих сверху фрагментов штукатурки лобовое стекло спасал кусок картона. Некоторые из них, по словам корреспондента издания, залетали под колёса проезжающих мимо машин.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации, работы по указанному адресу проводили сотрудники Жилкомсервиса №1 Центрального района. Специалисты управляющей компании обстукивали штукатурный слой в целях предотвращения его возможного самообрушения.
«Были установлены ограждения, препятствующие проходу пешеходов и парковке автомобилей. Однако один из водителей их проигнорировал. Исчерпав попытки найти владельца, сотрудники ЖКС приняли решение продолжить работы для обеспечения безопасности граждан, так как фрагмент штукатурки на карнизном свесе мог самопроизвольно обрушиться», — объяснили в пресс-службе районной администрации.
Там также добавили, что собственник «Лады» по вопросам компенсации ущерба не обращался, так как он нанесён не был. В качестве подтверждения этих слов «Фонтанке» предоставили видеозапись, на которой видно, что единственную угрозу для машины представляет ржавчина.
Пресс-служба Центрального района СПб