Работы по освобождению здания от потенциально опасных элементов в Центральном районе Петербурга задели припаркованную рядом с ним машину. Об этом с места события 8 июня передаёт корреспондент «Фонтанки».



Судя по фотографиям, территория около дома 43 на Литейном проспекте была огорожена сигнальной лентой. Однако в зону работ попал легковой автомобиль «Лада». От летящих сверху фрагментов штукатурки лобовое стекло спасал кусок картона. Некоторые из них, по словам корреспондента издания, залетали под колёса проезжающих мимо машин.