FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +23
72.83р88.64р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

«Случай единичный». Макрон прокомментировал инцидент с пощёчиной

Президент Франции считает важным не раздувать происшествие с пощёчиной, которую он получил от мужчины во время встречи с гражданами в 8 июня.

«Все в порядке. Мы должны рассматривать в перспективе этот инцидент, являющийся, по моему мнению, единичным. Он не должен затмевать другие жизненно важные для многих проблемы», — цитирует Эмманюэля Макрона BFMTV.

Французский лидер также призвал не допустить, чтобы лица, поддерживающие «крайнюю жестокость», заняли свое место в публичных дебатах. Чтобы институты республики функционировали, «не может быть насилия, ненависти ни в словах, ни на деле. В противном случае под угрозой находится сама демократия», заявил Макрон.

«Подавляющее большинство французов интересуют базовые вопросы. Давайте не позволим отдельным инцидентам, радикальным лицам, которые всегда присутствуют на демонстрациях, завладеть общественной повесткой, они этого не заслуживают», — подчеркнул президент (цитата по РБК).

Во вторник, 8 июня, Эмманюэль Макрон во время своего турне по Франции подвергся нападению в провинции Дром, когда подошел поприветствовать собравшихся людей. Мужчина, назвавший себя «анархистом», ударил президента по лицу.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Woodruff Shnibbll
Проникновенье наше по планете, особенно заметно вдалеке, в общественном парижском туалете, есть надписи на русском языке.
hal9000
Перед пощечиной мужик крикнул-Лихто ля ливье аля кобиль...что в переводе на русский-Ах ты кобель..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний