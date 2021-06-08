Президент Франции считает важным не раздувать происшествие с пощёчиной, которую он получил от мужчины во время встречи с гражданами в 8 июня.
«Все в порядке. Мы должны рассматривать в перспективе этот инцидент, являющийся, по моему мнению, единичным. Он не должен затмевать другие жизненно важные для многих проблемы», — цитирует Эмманюэля Макрона BFMTV.
🇫🇷 FLASH | En déplacement dans la #Drôme ce mardi dans le cadre de son tour de #France des territoires, Emmanuel #Macron s’est fait violemment gifler, deux personnes ont été interpellées.— Conflits France (@ConflitsFrance) June 8, 2021
(BFM) #MacronGiflé pic.twitter.com/3pjWQt0NAR
Французский лидер также призвал не допустить, чтобы лица, поддерживающие «крайнюю жестокость», заняли свое место в публичных дебатах. Чтобы институты республики функционировали, «не может быть насилия, ненависти ни в словах, ни на деле. В противном случае под угрозой находится сама демократия», заявил Макрон.
«Подавляющее большинство французов интересуют базовые вопросы. Давайте не позволим отдельным инцидентам, радикальным лицам, которые всегда присутствуют на демонстрациях, завладеть общественной повесткой, они этого не заслуживают», — подчеркнул президент (цитата по РБК).
Во вторник, 8 июня, Эмманюэль Макрон во время своего турне по Франции подвергся нападению в провинции Дром, когда подошел поприветствовать собравшихся людей. Мужчина, назвавший себя «анархистом», ударил президента по лицу.