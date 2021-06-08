Президент Франции считает важным не раздувать происшествие с пощёчиной, которую он получил от мужчины во время встречи с гражданами в 8 июня.

«Все в порядке. Мы должны рассматривать в перспективе этот инцидент, являющийся, по моему мнению, единичным. Он не должен затмевать другие жизненно важные для многих проблемы», — цитирует Эмманюэля Макрона BFMTV.

