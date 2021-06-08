Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/2 финала турнира Большого шлема Roland Garros, одержав победу над Еленой Рыбакиной (Казахстан).
Итог матча — 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 в пользу россиянки. Матч соперниц продолжался 2 часа и 35 минут.
2 heures et 33 minutes plus tard...@NastiaPav vient à bout de son amie et partenaire de double Elena Rybakina. L'histoire du match 📝👇#RolandGarros— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2021
За выход в финал Открытого чемпионата Франции российская теннисистка поспорит с 85-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек (Словения).
Соревнования в основной сетке Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.