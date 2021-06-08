FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +23
72.83р88.64р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Российская теннисистка Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros

Анастасия Павлюченкова обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/2 финала турнира Большого шлема Roland Garros, одержав победу над Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Итог матча — 6:7 (2:7), 6:2, 9:7 в пользу россиянки. Матч соперниц продолжался 2 часа и 35 минут.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции российская теннисистка поспорит с 85-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек (Словения).

Соревнования в основной сетке Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний