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Мужчина упал с моста на ребёнка в Новосибирске. Он умер, мальчика увезла скорая

В Новосибирске подростка госпитализировали после того, как на него с моста упал мужчина

В Новосибирске 35-летний мужчина упал с Бугринского моста на ребёнка. Взрослый скончался от полученных тяжёлых травм, а мальчика после этого госпитализировали.

Подробности произошедшего 8 июня сообщает портал NGS.RU. По данным издания, у погибшего диагностированы перелом шейного отдела позвоночника и множественные переломы. 15-летний подросток, на которого он упал, получил ряд травм, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Среди травм — сотрясение головного мозга, переломы ключицы и позвоночника.

Фото: ngs.ru
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По словам одной из женщин, ставшей очевидцем трагедии, она видела стоявшего на мосту мужчину и позднее помогла мальчику.

«Мы сегодня поехали в очередной раз на Бугринский мост с детьми, смотрю: стоит человек на мосту, я у него спросила знаками: всё ли у него хорошо? Он не ответил. Мы прошли мост и затем услышали характерный «шлёп» — он упал на мальчика. Я бросаю коляску, бегу к ребёнку. Он даже встал и пошел! Локти содраны, колени содраны, лоб разбит. Я его водичкой поливала, он мне даже имя своё назвал и где живёт. Он шёл в большой компании — человек десять, они возвращались с пляжа. Я сказала ребятам из их компании бежать к его матери — её телефона они не знали. Затем друзья мальчика помогли его погрузить в скорую и его увезли», — рассказала женщина.

Ранее «Фонтанка» писала о смертельном ДТП под Новосибирском, когда после аварии вылетевший из микроавтобуса человек упал с моста вниз на железнодорожные пути.

Фото: ngs.ru

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Комментарии (2)

261933551
Если бы наоборот, получил бы "убийство по неосторожности"
hal9000
От 30 и примерно до 45 лет у мужиков самый опасный возраст..в этот период запланированное ранее как бы должно осуществиться..но кое где планы как и в любом планировании дают сбои..и начинают с мостов прыгать..кто агрессивный стрелять да с ножами носиться..в запой уходить..наркота..с бабами драться..и прочие шалости..планирование никогда не статично..более менее статичны стратегические планы..но ито они периодически раз в год хотябы корректируются с учетом изменений вообще и в обществе..)
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