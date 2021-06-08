Подробности произошедшего 8 июня сообщает портал NGS.RU. По данным издания, у погибшего диагностированы перелом шейного отдела позвоночника и множественные переломы. 15-летний подросток, на которого он упал, получил ряд травм, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Среди травм — сотрясение головного мозга, переломы ключицы и позвоночника.

В Новосибирске 35-летний мужчина упал с Бугринского моста на ребёнка. Взрослый скончался от полученных тяжёлых травм, а мальчика после этого госпитализировали.

По словам одной из женщин, ставшей очевидцем трагедии, она видела стоявшего на мосту мужчину и позднее помогла мальчику.



«Мы сегодня поехали в очередной раз на Бугринский мост с детьми, смотрю: стоит человек на мосту, я у него спросила знаками: всё ли у него хорошо? Он не ответил. Мы прошли мост и затем услышали характерный «шлёп» — он упал на мальчика. Я бросаю коляску, бегу к ребёнку. Он даже встал и пошел! Локти содраны, колени содраны, лоб разбит. Я его водичкой поливала, он мне даже имя своё назвал и где живёт. Он шёл в большой компании — человек десять, они возвращались с пляжа. Я сказала ребятам из их компании бежать к его матери — её телефона они не знали. Затем друзья мальчика помогли его погрузить в скорую и его увезли», — рассказала женщина.



Ранее «Фонтанка» писала о смертельном ДТП под Новосибирском, когда после аварии вылетевший из микроавтобуса человек упал с моста вниз на железнодорожные пути.

