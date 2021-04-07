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Смертельное ДТП под Новосибирском: из микроавтобуса вылетел человек и упал с моста вниз, ехавший там тепловоз успел остановиться

В ДТП под Новосибирском погибли два человека

Два человека погибли, ещё четверо, в том числе дети, пострадали 7 апреля при столкновении трёх автомобилей под Новосибирском.

Как сообщает NGS.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, около 07:40 на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный Брод столкнулись встречные микроавтобус «Тойота-Хайс» и «Хонда-Фит». От удара микроавтобус откинуло в пассажирский ПАЗ.

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«Два человека погибли, еще четверо пострадали, в том числе двое детей», — рассказала РИА Новости главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова. В главке добавили, что погибшие — это мужчины лет 35–45 на вид. Среди пассажиров автобуса ПАЗ пострадавших нет. Он следовал из Новосибирска в Жеребцово.

Подробности ДТП передает пресс-служба областного ГУ МЧС. В одном из автомобилей был заблокирован ребенок, спасатели извлекли его. Еще одного пострадавшего отбросило с путепровода вниз на железные пути. Ехавший тепловоз успели остановить, и мужчину эвакуировали с железнодорожного полотна и госпитализировали.

«Повезло пассажиру из микрика, выкинуло из салона, под мост упал, перелом открытый ноги», — пишет очевидец в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте».

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