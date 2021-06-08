Спасатели в Мурманской области тушат крупный пожар в Ковдорском участковом лесничестве Зашейковского лесничества Кольского района. По предварительным данным, возгорание в лесу произошло из-за непотушенного костра.
Как сообщает 8 июня региональное управление МЧС, информация о пожаре поступила вечером накануне. Позднее стало известно, что площадь лесного пожара увеличилась до 350 га. По данным ведомства, тушением огня сейчас занимаются 17 человек от мурманской базы авиационной охраны лесов и две мотопомпы.
По данным РИА Новости, свою проверку начала межрайонная природоохранная прокуратура, которая показала, что во вторник распространение пожара прекратилось. По факту лесного пожара проводится процессуальная проверка, размер ущерба, причинённого лесному фонду РФ, в настоящее время устанавливается, отметили в надзорном ведомстве.