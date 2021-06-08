FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +23
72.93р88.65р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

В Мурманской области горит 350 гектаров леса. Огонь мог вспыхнуть от непотушенного костра

В Ковдорском лесничестве Мурманской области тушат крупный лесной пожар

Спасатели в Мурманской области тушат крупный пожар в Ковдорском участковом лесничестве Зашейковского лесничества Кольского района. По предварительным данным, возгорание в лесу произошло из-за непотушенного костра.

Как сообщает 8 июня региональное управление МЧС, информация о пожаре поступила вечером накануне. Позднее стало известно, что площадь лесного пожара увеличилась до 350 га. По данным ведомства, тушением огня сейчас занимаются 17 человек от мурманской базы авиационной охраны лесов и две мотопомпы.

По данным РИА Новости, свою проверку начала межрайонная природоохранная прокуратура, которая показала, что во вторник распространение пожара прекратилось. По факту лесного пожара проводится процессуальная проверка, размер ущерба, причинённого лесному фонду РФ, в настоящее время устанавливается, отметили в надзорном ведомстве.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

hal9000
Каждый год одно и тоже..если лес вспыхивает из за непотушенного костра из года в год..пора там наверно местные власти "встряхивать"..да заказывать им отдельный авиарейс с аэропортом возле лубянки..
James Cook
А мог вспыхнуть и чтоб скрыть незаконную вырубку
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний