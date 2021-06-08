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Пожарные, пострадавшие при пожаре на «Невской мануфактуре», переведены из реанимации

Борис Старковский и Антон Соколов, получившие серьезные ожоги при тушении пожара на Октябрьской набережной, 50, в апреле этого года, переведены из реанимации на отделение.

Об этом «Фонтанке» 8 июня сообщили во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, где они проходят лечение. У обоих положительная динамика, но врачи пока не дают прогнозы о выписке.

Пресс-служба Смольного сообщает, что сегодня в Петербурге вручат награды добровольцам, помогавшим тушить «Невскую мануфактуру». Шесть медалей «За содружество во имя спасения» вручат спасателям всероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», 27 благодарственных писем получат руководители и участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей, отрядов «Лиза Алерт», «Экстремум» и «Общества добровольных лесных пожарных». Кроме этого, 42 благодарственных письма получат добровольцы за организацию обеспечения питания и воды для участников тушения пожара на «Невской мануфактуре».

Пожар на территории «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля, спасателей на Октябрьскую набережную вызвали в 12:35. Меньше чем за час ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней сложности. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, захватило соседнее здание, в котором располагался хостел.

К борьбе с огнём привлекли почти 350 пожарных, 240 тонн воды сбросили три вертолёта. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. Ещё трое его сослуживцев пострадали. Одному обожгло руки, его почти сразу выписали из больницы. Двое других — Борис Старковский и Антон Соколов — долгое время оставались в тяжёлом состоянии. Кроме того, за медпомощью обращалась школьница.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Оба арестованы. Помимо этого СК Петербурга возбудил дело о нарушении использования объекта культурного наследия.

В Смольном заявили, что новое строительство на пепелище противоречит закону, здание на Октябрьской, которое является объектом культурного наследия, подлежит восстановлению. Решать этот вопрос будут через суд.

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Комментарии (1)

Yelda
Вам нужно ещё больше медалей за сгоревший комплекс зданий. Ведь смысл вашей пожарной деятельности - ждать пока догорит само.
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