Пожарные, пострадавшие при пожаре на «Невской мануфактуре», переведены из реанимации

Борис Старковский и Антон Соколов, получившие серьезные ожоги при тушении пожара на Октябрьской набережной, 50, в апреле этого года, переведены из реанимации на отделение.



Об этом «Фонтанке» 8 июня сообщили во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, где они проходят лечение. У обоих положительная динамика, но врачи пока не дают прогнозы о выписке.



Пресс-служба Смольного сообщает, что сегодня в Петербурге вручат награды добровольцам, помогавшим тушить «Невскую мануфактуру». Шесть медалей «За содружество во имя спасения» вручат спасателям всероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», 27 благодарственных писем получат руководители и участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей, отрядов «Лиза Алерт», «Экстремум» и «Общества добровольных лесных пожарных». Кроме этого, 42 благодарственных письма получат добровольцы за организацию обеспечения питания и воды для участников тушения пожара на «Невской мануфактуре».

