Сотни преступников арестовали по всему миру благодаря мессенджеру от ФБР

Более 800 подозреваемых в преступлениях были арестованы по всему миру после того, как их обманом заставили использовать приложение для зашифрованных сообщений, созданное ФБР. Об этом 8 июня сообщает BBC.

«В ходе операции, задуманной совместно Австралией и ФБР, устройства с приложением ANOM были тайно распространены среди преступников, что позволило полиции отслеживать их разговоры о контрабанде наркотиков, отмывании денег и даже о заговорах с целью убийства», — пишет издание.

В ходе операции Trojan Shield / Greenlight, которую Европол позже оценит как «крупнейшую в истории правоохранительную операцию по борьбе с шифрованием», ФБР создали собственную компанию по производству зашифрованных устройств под названием ANOM и стали тайно распространять устройства с мессенджером среди участников преступного мира через информаторов. Общение с использованием этих телефонов могло происходить только через ANOM — электронная почта и звонки на них не работали. В надёжности канала связи удалось убедить криминальных авторитетов после того, как ФБР заблокировала две другие зашифрованные платформы, которыми пользовались преступные группировки.