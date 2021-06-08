Сотни преступников арестовали по всему миру благодаря мессенджеру от ФБР

Более 800 подозреваемых в преступлениях были арестованы по всему миру после того, как их обманом заставили использовать приложение для зашифрованных сообщений, созданное ФБР. Об этом 8 июня сообщает BBC.
«В ходе операции, задуманной совместно Австралией и ФБР, устройства с приложением ANOM были тайно распространены среди преступников, что позволило полиции отслеживать их разговоры о контрабанде наркотиков, отмывании денег и даже о заговорах с целью убийства», — пишет издание.
В ходе операции Trojan Shield / Greenlight, которую Европол позже оценит как «крупнейшую в истории правоохранительную операцию по борьбе с шифрованием», ФБР создали собственную компанию по производству зашифрованных устройств под названием ANOM и стали тайно распространять устройства с мессенджером среди участников преступного мира через информаторов. Общение с использованием этих телефонов могло происходить только через ANOM — электронная почта и звонки на них не работали. В надёжности канала связи удалось убедить криминальных авторитетов после того, как ФБР заблокировала две другие зашифрованные платформы, которыми пользовались преступные группировки.
Всего около 12 000 зашифрованных устройств использовали около 300 преступных синдикатов в более чем 100 странах. Были задействованы 900 полицейских по всему миру.
В ходе операции, которая проводилась в более чем десятке стран, были изъяты восемь тонн наркотика в виде порошка, 250 единиц оружия и более 48 миллионов долларов в различных мировых валютах и криптовалютах.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что операция «нанесла тяжелый удар по организованной преступности» во всем мире.