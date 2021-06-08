Фото: Скриншот трейлера/ YouTube.com Поделиться Поделиться







Геймеры по всему миру уже гадают, что интересного приготовили организаторы. Присоединимся к этому гаданию и мы — рассказываем, каких вестей стоит ждать в этом году из Лос-Анджелеса.

Для начала о грустном. Стоит признать, что E3 теряет свою мощь и пафос. Если когда-то это был настоящий праздник видеоигр, то в последние годы тенденции изменились и крупные разработчики предпочитают делать все важные анонсы на собственных «эвентах». Так, вот уже третий год подряд от участия в E3 отказывается Sony, а также не стоит ждать полноценного шоу от Activision Blizzard.



Впрочем, даже без таких крупных издателей E3 будет чем порадовать. Вот лишь несколько примеров.

Starfield

Одно из важнейших событий мероприятия — выступление Xbox & Bethesda Games Showcase 13 июня. Причина, полагаем, очевидна — Microsoft усилила позиции своей консоли на рынке, купив в прошлом году ZeniMax Media. Сделано это было, очевидно, ради Bethesda, под крылом которой находятся такие крупные серии, как Fallout, Doom, Dishonored, Prey и, как вишенка на торте, The Elder Scrolls. Скажем сразу: шестой TES в этом году вряд ли покажут, но мы надеемся увидеть наконец-то внятные подробности о другом крупном проекте студии — Starfield.

Анонс этой игры состоялся еще в 2018 году, но с тех пор никаких новостей не было. Слитые в Интернет скриншоты намекают, что это будет игра с видом от третьего лица в научно-фантастическом сеттинге. Об остальном можно только гадать, но пока проект представляется как эдакий «TES в космосе».



Halo Infinite

Еще один крупный проект от Microsoft, который точно покажут на E3, — новая часть шутера о приключениях Мастера Чифа. Вообще-то, Halo Infinite ждали еще в прошлом году вместе с консолями нового поколения — игра должна была стать дополнительным аргументом для покупки Xbox Series X и S, однако в какой-то момент шутер решили отложить.



Надеемся, за это время удалось подправить графику и освещение в игре. Геймеры помнят, что спорный визуал новой Halo в прошлом году стал поводом для шуток и мемов, так что не исключено, что и это стало одной из причин отсрочки релиза.



S.T.A.L.K.E.R. 2

Несомненно, одна из самых ожидаемых игр для российского и СНГ сегмента аудитории. Мы не можем дать стопроцентную гарантию, что на E3 что-то расскажут про новый «Сталкер», но и причин не верить в это нет.

Что мы знаем об игре сейчас? Ну... она в разработке. Мы видели тизеры и скриншоты, мы читали слухи о том, что игра станет эксклюзивом для ПК и Xbox, и мы знаем, что это будет настоящий некстген — ранее PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров заявлял, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS4 и Xbox One из-за технических ограничений старых консолей.

Тем не менее об игре все еще слишком мало информации, чтобы строить вокруг нее какие-либо надежды или прогнозы. С одной стороны, есть большой риск, что украинские разработчики не смогут справиться с настолько сложным проектом (о багах первого «Сталкера» до сих пор ходят легенды), а с другой — есть позитивный опыт серии Metro.



Фото: Скриншот трейлера/ YouTube.com Поделиться Поделиться







Fable

Еще одно громкое имя — и опять от Microsoft. Теперь вы понимаете, почему смотреть их презентацию будет особенно интересно?

Летом прошлого года в рамках Xbox Games Showcase публике представили минутный анонс новой Fable. Именно так, без подзаголовка и цифры в названии, что явно намекает на то, что серию ждет перезагрузка. На этом, впрочем, информация об игре исчерпана, и будет очень грустно, если на этой E3 нам не покажут хотя бы парочку скриншотов.



Фото: Скриншот трейлера/ YouTube.com Поделиться Поделиться







Elden Ring

15 июня состоится выступление компании Bandai Namco Entertainment, на котором ждут подробностей об еще одном фестивальном долгострое — Elden Ring. Игра была анонсирована в 2019 году, но с тех пор о ней вышло примерно ноль новостей.

Для тех, кто уже забыл, что это такое, историческая справка: это очередная игра жанра «как Dark Souls», где игрокам предстоит сражаться с монстрами, прокачивать своих персонажей и много-много умирать. За разработку отвечает FromSoftware — та же самая компания, что и подарила нам Demon Souls, трилогию Dark Souls, Bloodborne и т.д.

Послужной список не дает повода сомневаться в высоком качестве грядущей игры, а подогревает интерес тот факт, что соавтором сценария является Джордж Мартин — автор знаменитой «Игры престолов».



Новые Dragon Age и Mass Effect

В рамках E3 параллельно будет идти серия мероприятий под названием Summer Game Fest, где одним из участников является компания Electronic Arts. Ее легендарные RPG точно получат продолжения, однако, как и в случае с предыдущими проектами, подробностями разработчики не балуют.

Dragon Age 4 была анонсирована в 2018 году, а продолжение Mass Effect — в 2020-м. Примечательно, что обе серии в свое время бодро начали, став легендарными, а затем крайне незавидно канули в лету.



Мы помним, насколько спорной оказалась Dragon Age: Inquisition и как сильно хейтили многострадальную Mass Effect: Andromeda. Держа эти факты в голове, становится интереснее ждать новых анонсов. Перед разработчиками стоит вдвойне сложная задача — нужно не только поднять серии из грязи, но и вернуть их на геймерский иконостас.



Beyond Good and Evil 2

Очередной долгострой, о котором слишком мало информации. Смотрите на календарь — первые новости об игре появились еще в 2008 (!!!) году, официальный анонс — в 2017-м, но сейчас, в 2021-м, мы до сих пор толком не представляем, что происходит с сиквелом некогда культовой игры.

Почему некогда? Да потому что даже самые преданные фанаты первой части уже устали ждать продолжения. Давайте освежим воспоминания.

Beyond Good & Evil образца 2003 года представляла собой экшн-адвенчуру с видом от третьего лица, где игрок примерял на себя образ фотожурналистки Джейд. Ей предстояло раскрыть заговор инопланетян, по пути встретив много колоритных персонажей, например кабана-гуманоида Пей’Джа. Вторая часть должна быть вроде бы предысторией, но сейчас, по прошествии времени, уже ни в чем нельзя быть уверенным.

Но зато можно хотя бы пересмотреть геймплей, показанный в 2018 году.



Прочее

Любителям мультиплеерных войн обязательно стоит ждать подробностей о шестой части Battlefield, оптимистам — даты выхода Psychonauts 2, а всем поклонникам Nintendo стоит обвести красным дату 15 июня. По слухам, компания Nintendo может представить вторую часть Breath of the wild, а по другим слухам — новый Switch. А может, и то, и другое.



При всем при этом на E3 обязательно будут и неожиданные анонсы, поэтому любые, даже самые смелые, прогнозы имеют право на жизнь. Огорчает лишь то, что почти все игры из этого текста — это либо продолжения, либо перезапуски уже знакомых франшиз. И это проблема индустрии, на которую регулярно обращают внимание геймеры — крупные издатели крайне неохотно берутся за новые проекты без имени, так что, если хотите свежего игрового опыта, вам к инди-сцене.

Она на E3, кстати, тоже будет — выступление Mythical Games, Freedom Games и других независимых разработчиков запланировано на 14 июня.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

