В 2021 году в Петербурге починят и восстановят семь городских фонтанов

В текущем году ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» планирует восстановить и реконструировать в городе семь фонтанов и фонтанных комплексов.



Как сообщили в пресс-службе Смольного 8 июня, в списке адресов на восстановление — фонтан на Московском проспекте перед Российской национальной библиотекой, на Каменноостровском проспекте, 32, улице Щербакова, 4/18, Первомайской улице в поселке Шушары, на Английском проспекте, 13, проспекте Большевиков, 3, и на проспекте Ленина в Колпино.



Начиная с 2019 года в рамках специальной программы по реконструкции фонтанов в Петербурге Водоканал уже восстановил в городе восемь таких объектов.

