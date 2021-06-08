FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
72.93р88.65р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

В 2021 году в Петербурге починят и восстановят семь городских фонтанов

Начиная с 2019 года Водоканал уже восстановил в Петербурге восемь фонтанов

В текущем году ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» планирует восстановить и реконструировать в городе семь фонтанов и фонтанных комплексов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 8 июня, в списке адресов на восстановление — фонтан на Московском проспекте перед Российской национальной библиотекой, на Каменноостровском проспекте, 32, улице Щербакова, 4/18, Первомайской улице в поселке Шушары, на Английском проспекте, 13, проспекте Большевиков, 3, и на проспекте Ленина в Колпино.

Начиная с 2019 года в рамках специальной программы по реконструкции фонтанов в Петербурге Водоканал уже восстановил в городе восемь таких объектов.

Напомним, что сезон фонтанов в Петербурге в этом году начался 1 мая. Всего в летнем сезоне 2021 года в городе работают 65 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

drSysMan
Надо бы поднажать к купаниям "граждан в полосатых купальниках".
mynine
Раньше чуть не в каждом втором дворе в центральной части были небольшие фонтаны...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний