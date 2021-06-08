Завершилось народное голосование по премии «Доктор Питер — Частная медицина». Какие клиники стали лучшими, станет известно 16 июня

В понедельник, 7 июня, завершилось голосование, в котором читатели порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» голосовали за лучшие частные клиники Петербурга. Всего было подано более 30 тыс. голосов. В течение недели жюри подводит итоги, победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 июня.

Премия «Доктор Питер — Частная медицина» стартовала 1 марта. На первом этапе читатели сами называли те клиники, которые они считают достойными выдвижения на премию, — ограничений не было, за исключением наличия лицензии и расположения в Петербурге, а также профиля клиники. Из всего списка были определены ТОП-10 клиник в каждой номинации. С 26 апреля был запущен второй этап — голосование, и в течение последних шести недель борьба шла только за первое место.