Медики сообщили о состоянии мужчины, который попал под поезд на станции «Садовая» в Петербурге

31-летний мужчина потихоньку выкарабкивается после травм, полученных при падении на пути в метро Петербурга.



Как сообщили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Дажнелидзе 8 июня, состояние пациента оценивается как средней тяжести.



По данным нашего издания, у попавшего под поезд на станции «Садовая» мужчины помимо травм зафиксировано еще и ментальное расстройство.



Полиция Петербурга пытается установить его место жительства и родственников, чтобы сообщить им о произошедшем.



Как писала «Фонтанка», пассажир метро, упавший на пути, остановил движение поездов между «Волковской» и «Чкаловской». Поезда не ходили по указанному участку с 23:45. Спустя десять минут их запустили.

