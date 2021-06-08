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Медики сообщили о состоянии мужчины, который попал под поезд на станции «Садовая» в Петербурге

31-летний мужчина потихоньку выкарабкивается после травм, полученных при падении на пути в метро Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Дажнелидзе 8 июня, состояние пациента оценивается как средней тяжести.

По данным нашего издания, у попавшего под поезд на станции «Садовая» мужчины помимо травм зафиксировано еще и ментальное расстройство.

Полиция Петербурга пытается установить его место жительства и родственников, чтобы сообщить им о произошедшем.

Как писала «Фонтанка», пассажир метро, упавший на пути, остановил движение поездов между «Волковской» и «Чкаловской». Поезда не ходили по указанному участку с 23:45. Спустя десять минут их запустили.

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