По предварительной информации, причиной остановки движения стало падение пассажира на путь. Он остался жив.
Поезда не ходили по указанному участку с 23:45. Спустя десять минут их запустили.
В Петербурге упавший на путь пассажир метро остановил движение поездов между «Волковской» и «Чкаловской»
Движение поездов между станциями метро «Волковской» и «Чкаловской» на время остановилось в Петербурге вечером 7 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской подземки.
По предварительной информации, причиной остановки движения стало падение пассажира на путь. Он остался жив.
Поезда не ходили по указанному участку с 23:45. Спустя десять минут их запустили.
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