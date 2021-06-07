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В Петербурге упавший на путь пассажир метро остановил движение поездов между «Волковской» и «Чкаловской»

Движение поездов между станциями метро «Волковской» и «Чкаловской» на время остановилось в Петербурге вечером 7 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской подземки.

По предварительной информации, причиной остановки движения стало падение пассажира на путь. Он остался жив.

Поезда не ходили по указанному участку с 23:45. Спустя десять минут их запустили.

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