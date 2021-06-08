FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +23
72.93р88.65р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Поездка такси с «пассажиром» на капоте попала на камеру целиком

Таксист в Петербурге покатал человека на капоте

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала всю поездку неадекватного таксиста в Московском районе Петербурга.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/dorinspb" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в vk.com/dorinspb
ПоделитьсяПоделиться

Видеозапись инцидента, случившегося вчера около 19 часов на Пулковской улице, у дома 11, корпус 1, публикует 8 июня «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Мужчина в камуфляже хотел остановить подозрительного таксиста, но тот продолжал ехать. В итоге мужчина оказался на капоте.

В какой-то момент, сдав назад, таксист скинул «пассажира» и, развернувшись, протаранил столб.

Как уже писала «Фонтанка», водитель был оформлен по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования). При этом лицензия на такси у него оказалась действующая.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/dorinspb" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в vk.com/dorinspb

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний