Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала всю поездку неадекватного таксиста в Московском районе Петербурга.
Видеозапись инцидента, случившегося вчера около 19 часов на Пулковской улице, у дома 11, корпус 1, публикует 8 июня «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Мужчина в камуфляже хотел остановить подозрительного таксиста, но тот продолжал ехать. В итоге мужчина оказался на капоте.
В какой-то момент, сдав назад, таксист скинул «пассажира» и, развернувшись, протаранил столб.
Как уже писала «Фонтанка», водитель был оформлен по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования). При этом лицензия на такси у него оказалась действующая.