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Первые 10 пошли. Транспортная реформа в Петербурге начинается конкурсами на маршруты

В Петербурге Смольный объявит конкурсы по 10 крупнейшим лотам на новую автобусную сеть

Смольный 8 июня намерен объявить конкурсы по первым 10 лотам в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания. Речь идет о больших.

По данным «Фонтанки», формальным организатором конкурса должен стать комитет по госзаказу. Собеседники, близкие к ведомству, сообщают, что первыми будут 10 крупных лотов. Напомним, после обсуждения с антимонопольщиками Смольный остановился на том, что порядка 350 автобусных маршрутов среди частных перевозчиков надо разыграть на 20 конкурсах: 10 больших и 10 поменьше. Это позволит поучаствовать и «крупнякам», которые могут пригнать на один лот 360 автобусов, и небольшим перевозчикам, которые хотят получить один маршрут и закупить под него десяток машин. Примерно через неделю после объявления по первому десятку состоится размещение конкурсов по второму. Общая стартовая стоимость 6-летних договоров — почти 200 млрд рублей.

Предполагается, что новая маршрутная сеть вместо той, которая сейчас обслуживается коммерсантами, будет запущена в один день — 15 июля 2022 года. Изначально так называемую транспортную реформу планировали на 2020 год, однако отложили из-за пандемии. Конкурсы решили объявить заранее, чтобы у компаний было время приобрести подвижной состав. О том, каким образом предполагается обеспечить необходимый парк автобусов в городе (2800 машин), читайте в материале «Фонтанки».

Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет; из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года, в Госдуме приняли разрешающий это закон. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: город оплачивает так называемые брутто-контракты и берет на себя все риски по недобору пассажиров, однако выручку забирает в бюджет. Подробнее о том, как будет выглядеть транспортная реформа, читайте в материалае «Фонтанки».

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