Первые 10 пошли. Транспортная реформа в Петербурге начинается конкурсами на маршруты

Смольный 8 июня намерен объявить конкурсы по первым 10 лотам в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания. Речь идет о больших.



По данным «Фонтанки», формальным организатором конкурса должен стать комитет по госзаказу. Собеседники, близкие к ведомству, сообщают, что первыми будут 10 крупных лотов. Напомним, после обсуждения с антимонопольщиками Смольный остановился на том, что порядка 350 автобусных маршрутов среди частных перевозчиков надо разыграть на 20 конкурсах: 10 больших и 10 поменьше. Это позволит поучаствовать и «крупнякам», которые могут пригнать на один лот 360 автобусов, и небольшим перевозчикам, которые хотят получить один маршрут и закупить под него десяток машин. Примерно через неделю после объявления по первому десятку состоится размещение конкурсов по второму. Общая стартовая стоимость 6-летних договоров — почти 200 млрд рублей.