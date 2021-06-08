Первые 10 пошли. Транспортная реформа в Петербурге начинается конкурсами на маршруты

Смольный 8 июня намерен объявить конкурсы по первым 10 лотам в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания. Речь идет о больших.
По данным «Фонтанки», формальным организатором конкурса должен стать комитет по госзаказу. Собеседники, близкие к ведомству, сообщают, что первыми будут 10 крупных лотов. Напомним, после обсуждения с антимонопольщиками Смольный остановился на том, что порядка 350 автобусных маршрутов среди частных перевозчиков надо разыграть на 20 конкурсах: 10 больших и 10 поменьше. Это позволит поучаствовать и «крупнякам», которые могут пригнать на один лот 360 автобусов, и небольшим перевозчикам, которые хотят получить один маршрут и закупить под него десяток машин. Примерно через неделю после объявления по первому десятку состоится размещение конкурсов по второму. Общая стартовая стоимость
Предполагается, что новая маршрутная сеть вместо той, которая сейчас обслуживается коммерсантами, будет запущена в один день —