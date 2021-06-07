«Квартет И» начал съёмки своего первого сериала «В Бореньке чего-то нет» по одноимённому спектаклю. История о том, как члены съёмочной группы встречаются на банкете после окончания съёмок фильма известного режиссёра и начинают выплескивать эмоции, превратится в восьмисерийный проект.
Как 7 июня пишет «Бюллетень кинопрокатчика», одному из главных героев — режиссёру в исполнении Максима Виторгана — предстоит заняться самоанализом и понять, удалось ли ему сделать что-то достойное после множества типичных фильмов про бандитизм.
Роли уже распределены: Ростислав Хаит играет директора ленты Бориса Наумовича, Леонид Барац и Александр Демидов перевоплотятся в сценаристов Кирилла и Гришу. У этих героев проблема: им нравится одна женщина. Персонажу же Камиля Ларина — актеру Олегу — придётся всех спасать. По сюжету, он должен заменить ушедшую в запой звезду.
На экране появятся Алексей Агранович, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Анастасия Уколова, Михаил Полицеймако и другие.
Режиссером «В Бореньке чего-то нет» стал Никита Власов («Болванка»). Как пояснил выбор Леонид Барац, именно этот человек показался квартету достаточно «энергичным, толковым, талантливым, глубоко понимающим кино».
Сериал должен выйти на видеосервисе Start. Точные сроки пока что не оглашаются.
«Квартет И» известен по работе над полнометражными лентами «О чём говорят мужчины», «День выборов», «Громкая связь» и «Обратная связь».