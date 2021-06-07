«Квартет И» начал съёмки своего первого сериала «В Бореньке чего-то нет» по одноимённому спектаклю. История о том, как члены съёмочной группы встречаются на банкете после окончания съёмок фильма известного режиссёра и начинают выплескивать эмоции, превратится в восьмисерийный проект.



Как 7 июня пишет «Бюллетень кинопрокатчика», одному из главных героев — режиссёру в исполнении Максима Виторгана — предстоит заняться самоанализом и понять, удалось ли ему сделать что-то достойное после множества типичных фильмов про бандитизм.

