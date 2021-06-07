Петербургский концертный агент получил пять лет за мошенничество на десятки миллионов

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении концертного агента Александра Зингера по делу о мошенничестве в крупном размере.

Импресарио вводил в заблуждение бизнесменов, компании и частных лиц, обещая им организовать концерт или доступ на выступление известных артистов, и получал от них десятки миллионов. Фемида заключила: виновен.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 700 000 рублей», — сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

