Пострадавший от «Бустера» сотрудник «Диво-острова» перенёс операцию. Его состояние тяжёлое

По предварительной информации, после проведения хирургической операции пострадавший находится в искусственной коме и на ИВЛ. Дальнейшее лечение, как полагают врачи, будет осуществляться лекарственными препаратами.



Подробности произошедшего накануне сообщала «Фонтанка». Воскресным днём 22-летний сотрудник парка оказался в опасной зоне одного из самых известных в мире аттракционов — «Бустера». Предварительно, его ударило лопастью карусели. Случившееся частично попало на видео. После этого в тяжёлом состоянии его доставили в реанимацию. Медицинскую помощь оказывают врачи Мариинской больницы.