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Пострадавший от «Бустера» сотрудник «Диво-острова» перенёс операцию. Его состояние тяжёлое

Стало известно о состоянии сотрудника петербургского парка «Диво-остров»

Молодой сотрудник петербургского парка развлечений «Диво-остров», которого накануне госпитализировали после удара лопастью карусели, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Об этом 7 июня «Фонтанке» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, после проведения хирургической операции пострадавший находится в искусственной коме и на ИВЛ. Дальнейшее лечение, как полагают врачи, будет осуществляться лекарственными препаратами.

Подробности произошедшего накануне сообщала «Фонтанка». Воскресным днём 22-летний сотрудник парка оказался в опасной зоне одного из самых известных в мире аттракционов — «Бустера». Предварительно, его ударило лопастью карусели. Случившееся частично попало на видео. После этого в тяжёлом состоянии его доставили в реанимацию. Медицинскую помощь оказывают врачи Мариинской больницы.

Директор «Диво-острова» Татьяна Васюцкая накануне прокомментировала происшествие СМИ. По её словам, молодой сотрудник нарушил технику безопасности: он заскочил на территорию работавшего аттракциона, в результате чего его отбросило на ступеньки.

© Фонтанка.Ру

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