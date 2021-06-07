Оператор «Честного знака» разрешил «Теремку» тереть сыр

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки «Честный знак», пояснил порядок маркировки продукции, которые предприятия общественного питания производят на своих фабриках-кухнях и затем доставляют в рестораны. Необходимость возникла после поста совладельца «Теремка» Михаила Гончарова, который рассказал, что из-за маркировки компания больше не может тереть сыр самостоятельно, а вынуждена будет закупать уже тертый.

Во-первых, товар должен относиться к видам продуктов, для которых обязательна маркировка (с 1 июня это сыры и мороженое). Во-вторых, продукция упакована промышленным способом, то есть на предприятии. В-третьих, продукция находится в потребительской упаковке, то есть на ней есть потребительская этикетка в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза (ТР) 022 или 033.

«Таким образом, если продукция сети «Теремок» попадает под первые два пункта, но не попадает под пункт 3 и не нарушает действие ТР ТС, то она маркироваться не должна. Если же продукция соответствует всем трем условиям, то ее необходимо маркировать», — уточнили в ЦРПТ.

Михаил Гончаров пояснил «Фонтанке», что тертый сыр с собственного производства не имеет потребительской упаковки. Заключение о необходимости подключения к «Честному знаку», по его словам, дали юристы и финансисты компании. Тем не менее предприниматель считает маркировку избыточной административной нагрузкой на малый бизнес. «Абсурдная система, которая усложняет жизнь малому бизнесу. Если мы не можем разобраться, то как другой бизнес, который должен думать, как не разориться, где взять деньги на развитие и как сделать качественный продукт, будет звонить и регистрироваться в системе, которая ему абсолютно не нужна. Нас опять втягивают в дискуссию, что кто-то что-то должен разрешить, попадает это в регламент или не попадает. Не вижу никакой логики в распространении системы на потребительский рынок», — отметил он.