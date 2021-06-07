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«Теперь каждый может играть в Павлика Морозова». Владелец «Теремка» рассказал о последствиях маркировки сыра для ресторанов

Сеть «Теремок» не сможет тереть сыр из-за внедрения маркировки «Честный знак»

Новый этап обязательной маркировки товаров в системе «Честный знак» создаст трудности не только производителям и ретейлерам, но и рестораторам. Об этом написал на своей странице в Facebook совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров.

В частности, по его словам, его компания не сможет сама тереть сыр, чтобы потом развозить по ресторанам. «Не сможем, потому что если мы его трём и отгружаем из цеха на рестораны, то мы должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» как ПРОИЗВОДИТЕЛЬ сыра и получать и наклеивать (!) на каждую упаковку со 100 порционными граммами сыра этот дата матрикс код. Теперь сыр придётся закупать уже тертый», — написал он (орфография сохранена. — Прим. ред.).

1 июня в России начинается обязательная маркировка молочной продукции кодами Data Matrix системы «Честный знак». На первом этапе наносить их будут обязаны производители сыров и мороженого, с осени подключатся и другие категории. О том, что часть рынка оказалась не готова к нововведению, ранее рассказывала «Фонтанка».

По словам Гончарова, система такого масштаба неизбежно будет работать со сбоями. «Недавно мы получили нереально грозный и пугающий документ на 8 страницах о том, что в марте 2021 года мы якобы продали 20 или 50 банок просроченного пива, так было показано в системе. Более того, к нам в цех приезжал человек изучать, как так вышло, что подобной продажи не было, а система показывает, что была», — написал он.

Также, по словам предпринимателя, возможность потребителя проверить код и сообщить о проблеме поощряет доносительство. «Теперь каждый может играть в Павлика Морозова, стать стукачом 5-го уровня (буквально и без шуток) и получать приятные бонусы за то, что «нагадил» какой-то компании», — считает Гончаров. Для бизнеса закупка меток и расходы на оборудование и ИТ-интеграграцию принесут «головную боль» и обойдутся в «миллиарды рублей».

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Комментарии (41)

Alexey1978
Какие грамотные хозяева харчевен... Хотя бы матчасть выучил, узнал про Павлика Морозова, прежде чем рот открывать...
261933551
У бедного дяденьки забирают возможность покупать под видом сыра всякую ботву на пальмовом масле? Вот беда...
"Стукачи" ему мешают - веди бизнес в США. Вот там сразу узнаешь, кто такой Павлик Морозов
efela
1. Тема маркировки всего и вся - просто дополнительная фискальная нагрузка на податное население.
2. Можно живого места не оставить на том, что называется "сыр" в Российской Федерации, от надписей "честный знак", оно сыром от этого не станет.
3. Может потребители сами разберутся, без маркировок, что им покупать, а что производителю ...в технологическое отверстие засунуть?
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