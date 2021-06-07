«Теперь каждый может играть в Павлика Морозова». Владелец «Теремка» рассказал о последствиях маркировки сыра для ресторанов

Новый этап обязательной маркировки товаров в системе «Честный знак» создаст трудности не только производителям и ретейлерам, но и рестораторам. Об этом написал на своей странице в Facebook совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров.

В частности, по его словам, его компания не сможет сама тереть сыр, чтобы потом развозить по ресторанам. «Не сможем, потому что если мы его трём и отгружаем из цеха на рестораны, то мы должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» как ПРОИЗВОДИТЕЛЬ сыра и получать и наклеивать (!) на каждую упаковку со 100 порционными граммами сыра этот дата матрикс код. Теперь сыр придётся закупать уже тертый», — написал он (орфография сохранена. — Прим. ред. ).

1 июня в России начинается обязательная маркировка молочной продукции кодами Data Matrix системы «Честный знак». На первом этапе наносить их будут обязаны производители сыров и мороженого, с осени подключатся и другие категории. О том, что часть рынка оказалась не готова к нововведению, ранее рассказывала «Фонтанка».



По словам Гончарова, система такого масштаба неизбежно будет работать со сбоями. «Недавно мы получили нереально грозный и пугающий документ на 8 страницах о том, что в марте 2021 года мы якобы продали 20 или 50 банок просроченного пива, так было показано в системе. Более того, к нам в цех приезжал человек изучать, как так вышло, что подобной продажи не было, а система показывает, что была», — написал он.



Также, по словам предпринимателя, возможность потребителя проверить код и сообщить о проблеме поощряет доносительство. «Теперь каждый может играть в Павлика Морозова, стать стукачом 5-го уровня (буквально и без шуток) и получать приятные бонусы за то, что «нагадил» какой-то компании», — считает Гончаров. Для бизнеса закупка меток и расходы на оборудование и ИТ-интеграграцию принесут «головную боль» и обойдутся в «миллиарды рублей».

