По прогнозам экспертов, глобальный дефицит микросхем продлится до середины 2022 года

Сингапурская компания Flex, являющаяся одним из крупнейших в мире контрактных производителей электроники, прогнозирует, что глобальный дефицит микросхем продлится ещё минимум год. Об этом 7 июля сообщает Financial Times.
Как пишет издание, главный специалист по закупкам и цепочке поставок Flex Линн Торрел заявила, что производители, которые поставляли компании полупроводниковую продукцию, изменили прогнозы о сроках окончания дефицита в худшую сторону.
«При столь высоком спросе [окончание дефицита] ожидается в середине — конце 2022 года, в зависимости от товара. Некоторые ожидают, что [дефицит продолжится] в 2023 году», — процитировала слова Линн газета.
Прогноз издания по срокам окончания дефицита является одним из самых пессимистичных с тех пор, как поставки полупроводниковой продукции нарушились по всему миру.
Среди клиентов Flex — американский автопроизводитель Ford Motor Co., британская технологическая группа Dyson, британский онлайн-ретейлер Ocado Group и др.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что поставщики электроники для автомобилей в России столкнулись с общемировым дефицитом микросхем из-за сокращения заказов автоконцернов весной 2020 года на фоне пандемии.