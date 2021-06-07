По прогнозам экспертов, глобальный дефицит микросхем продлится до середины 2022 года

Сингапурская компания Flex, являющаяся одним из крупнейших в мире контрактных производителей электроники, прогнозирует, что глобальный дефицит микросхем продлится ещё минимум год. Об этом 7 июля сообщает Financial Times.



Как пишет издание, главный специалист по закупкам и цепочке поставок Flex Линн Торрел заявила, что производители, которые поставляли компании полупроводниковую продукцию, изменили прогнозы о сроках окончания дефицита в худшую сторону.

«При столь высоком спросе [окончание дефицита] ожидается в середине — конце 2022 года, в зависимости от товара. Некоторые ожидают, что [дефицит продолжится] в 2023 году», — процитировала слова Линн газета.