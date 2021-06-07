«Новая вторичка» в Петербурге дорожает, а старая — дешевеет

Высокий спрос на «новую вторичку» в престижных районах города — Центральном и Василеостровском — вызвал в этом сегменте рост цен, который продолжился в мае. По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), сделки с жильем не старше 10 лет в этих локациях заключались в основном на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Кроме того, аналитики отметили, что в мае покупатели довольно активно приобретали жилье в «новой вторичке» Красносельского и Приморского районов. Интерес вызывали, прежде всего, самые ликвидные варианты — студии и однокомнатные квартиры.

