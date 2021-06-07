«Новая вторичка» в Петербурге дорожает, а старая — дешевеет

Высокий спрос на «новую вторичку» в престижных районах города — Центральном и Василеостровском — вызвал в этом сегменте рост цен, который продолжился в мае. По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), сделки с жильем не старше 10 лет в этих локациях заключались в основном на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.
Кроме того, аналитики отметили, что в мае покупатели довольно активно приобретали жилье в «новой вторичке» Красносельского и Приморского районов. Интерес вызывали, прежде всего, самые ликвидные варианты — студии и однокомнатные квартиры.
Как подсчитали в агентстве, в мае средняя цена квадратного метра в более старых городских домах составила 130,5 тыс. рублей, а в «новой вторичке» в Петербурге — 172,4 тыс. рублей.
— В отличие от современных кирпично-монолитных проектов квартиры в старых панельных домах начали дешеветь, — рассказал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — В течение года мы наблюдали резкий рост цен, в том числе на «хрущевки» и «брежневки», — конечно, это стимулировало владельцев выставлять квартиры на рынок, чтобы продать на выгодных условиях. В итоге сейчас предложение таких квартир заметно увеличилось: покупатель может спокойно выбирать из множества вариантов. А эта конкуренция за покупателя, в свою очередь, заставляет владельцев жилья снижать цены.