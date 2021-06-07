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В Москве и Петербурге готовятся к приёму участников вакцинных туров

В России готовятся встречать иностранцев, которые приедут за прививкой. О том, что вакцинные туры скоро будут готовы к запуску как продукт, заявил операционный директор туроператора «Интурист» Максим Поляков.

«Данный продукт находится в высокой степени готовности. «Интурист» ожидает получения разрешения медицинскими учреждениями на предоставление таких услуг иностранным гражданам и, соответственно, готовит к запуску процесс подписания договоров с поставщиками. Потенциально ведущие частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга уже готовы к предоставлению подобного комплекса услуг», — цитирует Полякова ТАСС.

Более того, отметил он, туроператор договорился с некоторыми сетями отелей о спецтарифах для тех, кому в рамках вацинного тура предстоит провести в России длительное время. Потенциальные пользователи такой услуги, по словам Полякова, — бизнесмены, активные путешественники и их семьи.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ поручил кабмину до конца уладить вопрос платной прививки иностранных граждан от COVID-19.

В комитете по развитию туризма Петербурга ранее говорили о запросах о вакцинации из Мексики, Германии, стран Азии и Латинской Америки. В Смольном заявили, что город готов координировать приём вакцинных туристов. «У нас в Петербурге единственное в стране официальное городское агентство медицинского туризма. Сейчас, по договорённости с Россотрудничеством, они уже принимают на вакцинацию в Санкт-Петербурге российских граждан, проживающих за рубежом», — отметил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

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Комментарии (8)

Агроном аэродрома
А если не поедут за свои - спонсируем из бюджета! Ибо жажда - ничто, имидж - всё! :))
Cashmare
шир-тур
matthias
Да не приедет никто из Германии - здесь бесплатно Pfizer или Moderna прививают, уже почти половина населения получили первую дозу. Зачем колоться непонятно чем, да еще и без сертификата ЕС.
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