Смольный: Петербург готов стать координатором приема вакцинных туристов в РФ

Петербург готов к приезду вакцинных туристов. Об этом сообщил «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
4 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса. «У нас в Петербурге единственное в стране официальное городское агентство медицинского туризма. Сейчас, по договорённости с Россотрудничеством, они уже принимают на вакцинацию в Санкт Петербурге российских граждан, проживающих за рубежом», — отметил Корнеев. Со всеми основными въездными туроператорами агентство тоже уже работает..
«АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» готово взять на себя функцию координирующего центра по организации контролируемого процесса развития въездного вакцинального туризма в Российскую Федерацию», — подчеркнул глава комитета по туризму.
АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» является единственной профильной организацией в сфере медицинского и оздоровительного туризма в Российской Федерации, учрежденной субъектом РФ с долей участия государства в уставном капитале