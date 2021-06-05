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Смольный: Петербург готов стать координатором приема вакцинных туристов в РФ

Организацией прививочных туров может заняться «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма»

Петербург готов к приезду вакцинных туристов. Об этом сообщил «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

4 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса. «У нас в Петербурге единственное в стране официальное городское агентство медицинского туризма. Сейчас, по договорённости с Россотрудничеством, они уже принимают на вакцинацию в Санкт Петербурге российских граждан, проживающих за рубежом», — отметил Корнеев. Со всеми основными въездными туроператорами агентство тоже уже работает..

«АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» готово взять на себя функцию координирующего центра по организации контролируемого процесса развития въездного вакцинального туризма в Российскую Федерацию», — подчеркнул глава комитета по туризму.

АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» является единственной профильной организацией в сфере медицинского и оздоровительного туризма в Российской Федерации, учрежденной субъектом РФ с долей участия государства в уставном капитале 100 %. В состав совета директоров входят исполнительные органы государственной власти Петербурга в лице комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, комитета по здравоохранению, комитета государственного финансового контроля, комитета имущественных отношений.

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