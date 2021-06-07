Агент украинских спецслужб, задержанный ФСБ, работал в «Мегафоне», «Яндексе», а затем отвечал за IP-адреса в Рунете

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, Семеняка — бывший исполнительный директор компании, занимающейся противодействием DDoS-атакам, Qrator Labs и директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии организации RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC). В RIPE NCC он начал работать в 2016 году. До этого трудился в «Мегафоне» как руководитель группы услуг пакетных сетей центра обработки данных (ЦОД), а также в «Яндексе».

Украинец Алексей Семеняка, которого ФСБ назвала агентом СБУ и выдворила из России, оказался топ-менеджером ИТ-организации, которая занимается распределением интернет-ресурсов.

RIPE NCC распределяет IP-адреса между локальными регистратурами в России, Европе и на Ближнем Востоке. Всего в мире пять таких регистратур.



О задержании и выдворении Семеняки ФСБ отчиталась утром 7 июня: он занимался «разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб», его координировали сотрудники СБУ. По словам собеседника РБК, его обвиняют в нежелательных контактах с гражданами Украины во время командировок в эту страну, но речь идёт о командировках двухлетней давности.

