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Агент украинских спецслужб, задержанный ФСБ, работал в «Мегафоне», «Яндексе», а затем отвечал за IP-адреса в Рунете

Выдворенный из России Семеняка был топ-менеджером ИТ-организации

Украинец Алексей Семеняка, которого ФСБ назвала агентом СБУ и выдворила из России, оказался топ-менеджером ИТ-организации, которая занимается распределением интернет-ресурсов.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, Семеняка — бывший исполнительный директор компании, занимающейся противодействием DDoS-атакам, Qrator Labs и директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии организации RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC). В RIPE NCC он начал работать в 2016 году. До этого трудился в «Мегафоне» как руководитель группы услуг пакетных сетей центра обработки данных (ЦОД), а также в «Яндексе».

RIPE NCC распределяет IP-адреса между локальными регистратурами в России, Европе и на Ближнем Востоке. Всего в мире пять таких регистратур.

О задержании и выдворении Семеняки ФСБ отчиталась утром 7 июня: он занимался «разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб», его координировали сотрудники СБУ. По словам собеседника РБК, его обвиняют в нежелательных контактах с гражданами Украины во время командировок в эту страну, но речь идёт о командировках двухлетней давности.

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Комментарии (11)

Oleg_I
«Деятельность мужчины на протяжении долгого времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки».
«В результате оперативного реагирования и принятых ФСБ России неотложных мер Семеняка А.П. не успел нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации».

Координировалась долго, но вред нанести не успел. Такая вот биполярочка.
Игорь Полетаев
В пянстве замечен не был, но по утрам жадно пил воду.
Lazy
Хи. Плохой анекдот. Видать, укранские спецслужбы его ещё в харьковской школе завербовали. Позорище - но нашим не привыкать в галошу садиться.
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