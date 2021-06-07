Станцию метро «Зенит» на Крестовском острове в Петербурге откроют 10 июня

Информацию о запланированном открытии «Фонтанке» 7 июня подтвердили в комитете по транспорту и Петербургском метрополитене.



Впервые в тестовом режиме после начала пандемии станцию «Зенит» (бывшая «Новокрестовская») запустили 2 мая перед чемпионским матчем петербургского клуба с «Локомотивом». После этого ее снова закрыли и начали готовить к Евро-2020.



Год назад метро перешло на укороченный режим работы, были закрыты 17 вестибюлей. 16 из них потом открыли, кроме «Новокрестовской». На ней продолжались работы по устранению замечаний, которые были выявлены на новых станциях зеленой линии вскоре после их ввода в эксплуатацию. Кроме того, станцию переоформляли в связи с переименованием в «Зенит».

