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Станцию метро «Зенит» на Крестовском острове в Петербурге откроют 10 июня

В правительстве Петербурга рассчитывают открыть станцию метро «Зенит» 10 июня. 12 числа сборная России играет с бельгийцами на «Газпром Арене».

Информацию о запланированном открытии «Фонтанке» 7 июня подтвердили в комитете по транспорту и Петербургском метрополитене.

Впервые в тестовом режиме после начала пандемии станцию «Зенит» (бывшая «Новокрестовская») запустили 2 мая перед чемпионским матчем петербургского клуба с «Локомотивом». После этого ее снова закрыли и начали готовить к Евро-2020.

Год назад метро перешло на укороченный режим работы, были закрыты 17 вестибюлей. 16 из них потом открыли, кроме «Новокрестовской». На ней продолжались работы по устранению замечаний, которые были выявлены на новых станциях зеленой линии вскоре после их ввода в эксплуатацию. Кроме того, станцию переоформляли в связи с переименованием в «Зенит».

Футбольные матчи чемпионата Европы пройдут на стадионе «Газпром Арена» 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля 2021 года. Первый матч — это игра между сборными России и Бельгии.

Более 1000 недочетов было обнаружено сразу после открытия продолжения зеленой линии к чемпионату мира по футболу 2018 года. Одной из станций была «Новокрестовская», которая с 14 августа в Едином государственном реестре недвижимости переименована в «Зенит». Принципиальное решение топонимическая комиссия приняла 10 июля 2020 года, комитет по культуре подготовил проект постановления о переименовании станции, однако юридический комитет администрации губернатора его не согласовал, ссылаясь на отсутствие у Смольного таких полномочий, что не помешало внести изменения в ЕГРН.

По соглашению между метрополитеном и футбольным клубом работы по изменению оформления должны были завершиться еще 30 сентября, их стоимость «Зенит» возместит подземке.

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Комментарии (11)

Komarinsk2019
Думала, опять переименовывают, а оказываются - ещё только открывают...
Мимопрохожу
12 июля обратно закроют, до следующего чемпионата?
260569221
Шо??? Опять?? Грозились 22 мая открыть же
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