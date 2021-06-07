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Напуганные казанским стрелком. Под Петербургом жители сообщили о двоих, идущих по улице с «оружием» в чехлах

Полиция проверяла заявку тревожных граждан о мужчинах, которые якобы несли оружие в чехлах

Житель Ломоносова позвонил в полицию Петродворцового района днем в воскресенье. Он увидел молодых парней с подозрительной ношей.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, заявка в полицию поступила после полудня 6 июня с улицы Красного Флота в Ломоносове. Звонивший сообщал, что видел двоих парней, на вид лет 20, которые шли по улице, а за спинами у них были чехлы. В них, уверял звонивший, похоже, было оружие, и возможно — даже автомат. Мужчина смог дать такое описание (один в черном, второй светловолосый), которое не помешало полицейским через некоторое время найти напугавших его парней на Угольной улице.

У 18-летнего жителя Ломоносова и его 20-летнего товарища, проживающего в Кировском районе Петербурга, действительно были чехлы для переноски оружия, но только не боевого, а для игры в пейнтбол. После его осмотра молодых людей отпустили.

11 мая, когда в школе Казани произошла трагедия, в Сети появилось видео того, как 19-летний Ильназ Галявиев шел в учебное заведение по улице с ружьем. Как потом уточняла полиция, ни одного звонка о человеке с оружием в полицию Казани не поступило.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал его на два месяца.

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Комментарии (1)

GreenGrass
Неравнодушный и бдительный гражданин... И, хорошо, что "провокаторов" отработали.
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