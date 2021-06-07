Напуганные казанским стрелком. Под Петербургом жители сообщили о двоих, идущих по улице с «оружием» в чехлах

Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, заявка в полицию поступила после полудня 6 июня с улицы Красного Флота в Ломоносове. Звонивший сообщал, что видел двоих парней, на вид лет 20, которые шли по улице, а за спинами у них были чехлы. В них, уверял звонивший, похоже, было оружие, и возможно — даже автомат. Мужчина смог дать такое описание (один в черном, второй светловолосый), которое не помешало полицейским через некоторое время найти напугавших его парней на Угольной улице.

У 18-летнего жителя Ломоносова и его 20-летнего товарища, проживающего в Кировском районе Петербурга, действительно были чехлы для переноски оружия, но только не боевого, а для игры в пейнтбол. После его осмотра молодых людей отпустили.



11 мая, когда в школе Казани произошла трагедия, в Сети появилось видео того, как 19-летний Ильназ Галявиев шел в учебное заведение по улице с ружьем. Как потом уточняла полиция, ни одного звонка о человеке с оружием в полицию Казани не поступило.

