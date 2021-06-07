За неделю до Евро заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти

Лидером по приросту новых заболевших остается Москва с 3 266 . За прошедшие сутки в Петербурге выявили 854 случая коронавируса. Накануне их было 861.



С начала пандемии в РФ зафиксировали 5 135 866 случаев коронавируса. Летальных исходов насчитали 124 117 ( 14 620 в Петербурге). За сутки COVID-19 унес 330 жизней (40 в Петербурге).

В мире количество заболевших движется к 174 миллионам.

На Евро-2020 сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге на «Газпром Арене». Состав сборной уже известен.