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За неделю до Евро заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти

В России за сутки выявлено 9 429 новых случаев заражения COVID-19.

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается по РФ со 2 июня, когда насчитали 8 832 инфицированных. Накануне их было 9 163. Это следует из данных оперативного штаба от 7 июня.

Лидером по приросту новых заболевших остается Москва с 3 266. За прошедшие сутки в Петербурге выявили 854 случая коронавируса. Накануне их было 861.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 5 135 866 случаев коронавируса. Летальных исходов насчитали 124 117 (14 620 в Петербурге). За сутки COVID-19 унес 330 жизней (40 в Петербурге).

В мире количество заболевших движется к 174 миллионам.

На Евро-2020 сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге на «Газпром Арене». Состав сборной уже известен.

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Комментарии (8)

265105963
Странно, почему это Фонтанка не промысла о послабление антиковидных мер для россиян при посещении Финляндии?
С 7.06.21 г. разрешен бессрочный , многоразовый въезд при наличии в Финляндии,близких родственников.
И даже без тестов( сделают на границе,бесплатно).
Alexander 17
Странные дела...За грибами в лес то ходить можно?????
Grotesk
вот если через неделю голосование на пеньках - заболеваемость катилась бы " вниз стремительным домкратом" (с)
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