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Военные дирижеры пальнут из пушки. Старейший военно-морской оркестр страны сменил руководство

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы меняет начальника: руководство коллективом 7 июня передали военному дирижеру старшему лейтенанту Никите Игнатову. Как сообщили в оркестре, перестановке посвящен выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Валентин Лященко, который был художественным руководителем коллектива последние 13 лет, получил повышение: он возглавил московский Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота имени Н. А. Римского-Корсакова. Дирижёру присвоили звание капитана второго ранга.

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы — старейший духовой военно-морской оркестр в стране. Его, по приказу Петра I, основали за три месяца до закладки Петербурга, в феврале 1703 года. Музыканты исполняют военную, классическую, современную и танцевальную музыку, регулярно выступают в Филармонии, записывают компакт-диски. Никита Игнатов стал военным дирижёром коллектива в июле 2019 года.

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