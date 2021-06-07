Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы меняет начальника: руководство коллективом 7 июня передали военному дирижеру старшему лейтенанту Никите Игнатову. Как сообщили в оркестре, перестановке посвящен выстрел из пушки Петропавловской крепости.
Валентин Лященко, который был художественным руководителем коллектива последние 13 лет, получил повышение: он возглавил московский Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота имени
Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы — старейший духовой военно-морской оркестр в стране. Его, по приказу Петра I, основали за три месяца до закладки Петербурга, в феврале 1703 года. Музыканты исполняют военную, классическую, современную и танцевальную музыку, регулярно выступают в Филармонии, записывают компакт-диски. Никита Игнатов стал военным дирижёром коллектива в июле 2019 года.