Селфи-точки, вай-фай и конструктор путешествий. На ПМЭФ обсудили, как восстановить туризм на Северо-Западе

Туризм в регионах Северо-Запада практически восстановился до показателей до пандемии. Об этом сообщила заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Любовь Совершаева в ходе ПМЭФ-2021. «Цифры показывают, что мы практически выходим на показатели 2019 года до пандемии. Этому способствовали, в первую очередь, уже хорошо развитая инфраструктура и программа кешбэка», — сказала она, выступая на дискуссионной сессии комитета по развитию туризма Петербурга.
Доля туризма в совокупном ВРП по округу к 2025 году может составить до
Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев назвал «Серебряное ожерелье России» «конструктором путешествий». «Эта синергия Серебряного ожерелья, поддержанная нашим союзом с Москвой, должна сработать в этом году сначала на российском, а затем и на международном рынке, наша главная цель — сделать так, чтобы туристы, приезжая к нам, хотели остаться подольше и вернуться вновь ещё не один раз», — отметил он. Сейчас утверждена дорожная карта, и туроператорам даются предложения в разных комбинациях — от коротких сити-брейков до полноценных программ в 3/5/7/14 дней. «Всё это прорабатывается с госорганами, турфирмами, турбизнесом регионов, с субъектами РФ и федеральным бизнесом», — пояснил Сергей Корнеев.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что в регионе уже создан собственный муниципальный туристский стандарт. «Все объекты туристической привлекательности должны иметь свои селфи-точки, вай-фай, у каждого туробъекта и достопримечательности должен быть свой инстаграм на русском и английском языках, важно наличие в легком доступе точек питания и ночлега, а также указателей на русском и английском языках», — пояснил он. Районам, которые выполняют стандарт, власти дают дополнительное финансирование на развитие туристской инфраструктуры и включают эти точки в туристический маршрут.
Ранее в ходе ПМЭФ Петербург и Москва презентовали проект для совместного привлечения туристов «Два города — миллион впечатлений».