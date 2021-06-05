Селфи-точки, вай-фай и конструктор путешествий. На ПМЭФ обсудили, как восстановить туризм на Северо-Западе

Туризм в регионах Северо-Запада практически восстановился до показателей до пандемии. Об этом сообщила заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Любовь Совершаева в ходе ПМЭФ-2021. «Цифры показывают, что мы практически выходим на показатели 2019 года до пандемии. Этому способствовали, в первую очередь, уже хорошо развитая инфраструктура и программа кешбэка», — сказала она, выступая на дискуссионной сессии комитета по развитию туризма Петербурга.



Доля туризма в совокупном ВРП по округу к 2025 году может составить до 5 % , а уже к 2035 году 10 % — 1,6 триллиона рублей, добавила Любовь Совершаева. Этому, по ее словам, в частности, будет способствовать проект «Серебряное ожерелье России», который объединит туристические маршруты регионов СЗФО в одном туристическом продукте.